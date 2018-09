Kein Kraut gewachsen

Matthias Haack

Neuruppin „Bei diesem Turnier wird kein Weg am Evangelischen Gymnasium vorbeigehen.“ Mit dieser Einschätzung inmitten des Wettkampfes lag Axel Simon goldrichtig. Nicht ein Gegner konnte die Neuruppiner Fußballer am Mittwoch im Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia halten“.

Locker nahm die Mannschaft von Betreuer Robert Graeske die erste Hürde in diesem Wettbewerb. Zwei weitere könnten auf dem Weg bis zum Bundesfinale nach Berlin folgen. Das Team des Kreisfinalsiegers besteht fast durchweg aus aktiven Spielern des MSV Neuruppin, die in der Brandenburgliga seit Jahren eine harmonische Einheit bilden. Derzeit ist der MSV Tabellenführer in der höchsten Landesspielklasse. Dennoch wehrte sich der Endspielgegner aus Kyritz am Mittwoch zwölf Minuten erfolgreich, zumal die Neuruppiner fahrlässig mit ihren Torchancen umgingen. Nach dem Treffer von Hugo Bloch war der Bann jedoch gebrochen. Ein Doppelschlag, Torschütze Leon Schirrmeister, führte zur 2:0-Pausenführung. Fünf weitere Treffer folgten im jetzt ungleichen Duell.

Die Evangelische Schule steht damit im Regionalfinale und wird im Mai 2019 eine Favoritenrolle einnehmen, um den einen freien Platz fürs Landesfinale zu erspielen.

Mit diesem Turnier in der WK II begann die Reihe von Schulwettkämpfen unter dem Schirm „Jugend trainiert für Olympia“. Weiter geht es bereits heute mit der jüngeren Altersklasse, wieder auf zwei Plätzen im Volksparkstadion. Allerdings sind acht Mannschaften angemeldet.