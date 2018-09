Ein Jugendzentrum aus Holz

Kai-Uwe Krakau

Bernau Wenn in den kommenden Monaten alles planmäßig verläuft, wird das neue Jugend- und Stadtteilzentrum „Frischluft“ am Grenzweg 104 im Frühjahr 2019 seine Türen für die jungen Besucher öffnen.

Nach Angaben der Stadtverwalung Bernau erfolgt gegenwärtig bei der Firma Arche Naturhaus in Zahna-Elster (Sachsen-Anhalt) die Planung für den Rohbau. Vorgesehen sei eine Holzkonstruktion, die im Werk vormontiert werde, heißt es. Vor Ort könne sie dann innerhalb weniger Tage aufgestellt werden. Anfang August hatte der Hauptausschuss die Auftragsvergabe für die Zimmererarbeiten vergeben.

Der Neubau wird später über insgesamt sechs Räume verfügen, die von den Gästen auch gleichzeitig nutzbar sind. So können im großen Veranstaltungsraum beispielsweise die Auftritte der Gitarrenkursteilnehmer stattfinden. In der separaten Küche dürfen sich zukünftig auch die Kinder beim wöchentlichen Backkurs ausleben, so die Stadtverwaltung. Darüber hinaus entstehen noch ein Musikraum für Proben, ein Bewegungsraum für Indoorsport, ein Kreativraum sowie ein Clubraum, der auch für thematische Angebote wie die „Mädchenzeit“ oder einfach nur zum Erholen genutzt werden kann.

„Die große Außenanlage lässt viel Platz für sportliche Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen: Ob Tischtennisplatten, Skate-Elemente, Streetballkorb oder Bolzplatz, der Nachwuchs wird ein abwechslungsreiches Angebot vorfinden, um sich körperlich auszupowern“, sagt Jörn Seelig vom Bernauer Bauamt.

„Die Verbesserung zum jetzigen ‚Jugendclub Frischluft‘ ist unbestreitbar. Das künftige Jugend- und Stadtteilzentrum bietet Kindern und Jugendlichen wesentlich mehr Platz als die bisherige Einrichtung. Zudem kann die Ausstattung der Räume an die speziellen Bedürfnisse der Kids angepasst werden“, ergänzt Jugendkoordinatorin Andrea Pagel. Die Bernauer Teenies haben also jetzt schon viele Gründe, sich auf den Neubau zu freuen.

Die finanziellen Planungsmittel zum Umbau und zur Erweiterung des Jugend- und Stadtteilzentrums „Frischluft“ wurden auf Grundlage eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Bernau schon vor zwei Jahren im städtischen Haushalt bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand belaufen sich die geplanten Ausgaben für den Neubau auf etwa eine Million Euro.

Träger des gleichnamigen Jugendklubs an der Sachtelebenstraße 24 ist der Verein Frischluft Barnim. Er hat es sich zum Ziel gemacht, in offener Form mit Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage eines christlich geprägten Menschenbildes zu arbeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem spielerische und sportliche Freizeitaktivitäten.