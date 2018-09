Red Wings mit furiosem Abschluss

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Nachwuchsfootballer beim 1. ASC Frankfurt/Red Cocks waren Gastgeber eines Spieltages der Flag Football Liga Berlin/Brandenburg (FFLBB). Im Turnier der Champions sicherten sich die Frankfurter Red Wings den Turniersieg und zugleich die Meisterschaft. Die jüngeren Red Wings Bambinis wurden in ihrem Turnier Vierte.

Auf dem Lesch-Sportplatz herrschte beim Spieltag der FFLBB ein großes Gewusel. Auf drei Feldern zeitgleich kämpften die Flag Footballer der Bambinis (5-10 Jahre) und Champions (10-15) in jeweils 2x12 Minuten Spielzeit um Punkte. 13 Mannschaften waren angereist, darunter zwei Aufbauteams aus Dresden und Neuruppin. „Dort gibt es keine Ligen. Heute können sie Freundschaftsspiele bestreiten. Flag Football als kontaktarme Variante von Football wird wieder mehr angenommen. Die Kinder nehmen es aus dem Fernsehen mit“, hat Ulrich Jobst, einer der drei Flag Footballtrainer bei den Red Cocks, beobachtet.

Bei den Frankfurter Red Champions lief es derweil bestens. Sie konnten sich gegen die Teams aus Cottbus, Potsdam und zwei aus Berlin behaupten. Gegen die Berlin Bears Champions fuhren sie mit 54:0 den höchsten Tagessieg aller Teams ein, gaben keinen Punkt ab und haben sich mit Abschluss ihrer Saison nach sechs Turniertagen als Meister auch den großen Wanderpokal gesichert. „Es klappt bei ihnen alles: das Fangen, das Spielverständnis, die Disziplin, als Team aufzutreten“, zählt Headcoch Andreas Lange auf.

Der beste Defensiv-Spieler im Team, Niclas Stange, fand: „Die Defensive lief gut, wir haben viele Bälle abgefangen. Die Harmonie im Team ist gut. Wenn einer mal etwas verkackt, macht der andere das wett.“ Niclas spielt inzwischen die sechste Saison Flag Football.

Vor acht Jahren haben Andreas Lange und Defense-Trainer Dan Kohn die Nachwuchsabteilung der Footballer aufgebaut. „Unsere Jungs waren fünf Jahre alt, sie wollten spielen, aber es gab kein Team. Wir haben uns angeschaut und gefragt: Warum nicht? Dann haben wir begonnen“, erinnert sich Lange. Ulrich Jobst kam dazu. Nicht nur, dass das Trio von 1994 bis 2007, dem Abstieg aus der 2. Football-Liga, bei den Red Cocks spielten, auch jeder ihrer Söhne hält dem Sport nun schon über Jahre die Treue. Für alle 31 Flag Footballer im Verein gilt: „Im Vordergrund steht, dass alle Spaß haben. Und – bei uns werden alle eingesetzt, die trainieren, nicht nur die Besten“, so Lange.

Währenddessen kämpften auch die Red Wings Bambinis tapfer um Field Goals und Touchdowns. Im zum Großteil neu formierten Team lief noch nicht alles rund. Aber sie heimsten in ihrer Gruppe zwei Siege ein, unterlagen gegen die Potsdam Royals Bambinis nur knapp mit 19:20. Am Rande des Spielfeldes stand Sylvia Hetsch und haute bei jedem Touchdown auf die Pauke. Die Mutter des achtjährigen Maximilian findet in der Mannschaft den Zusammenhalt toll. „Von den Kindern bis zu den Eltern. Das ist echt klasse. Unsere Tochter hat auch schon Bock auf Flag Football, aber sie ist noch zu jung.“

Für die Frankfurter Bambinis wurde es nach der Halbfinal-Niederlage gegen die Dresden Monarchs im Spiel um Platz 3 nochmals eng. Am Ende unterlagen sie erneut den Potsdamern – mit 12:13 und wurden Vierte. Auf welchem Tabellenplatz sie die Saison beschließen, entscheidet sich in gut zwei Wochen.

Für die Red Wings als Gastgeber und sportlich war der Spieltag ein toller Erfolg. Daran hatten auch die Eltern am Versorgungsstand einen riesengroßen Anteil.