FCF-Jungs behalten im Neunmeterschießen die Nerven

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unter elf F-Junioren-Teams haben sich die Fußballer des 1. FC Frankfurt beim 7. Communigate-Cup den Turniersieg gesichert. Sie gewannen im Finale gegen MSK Polonia Slubice mit 4:3 nach Neunmeterschießen. Im Spiel um Platz 3 setzte sich SV Gorgast/Manschnow 2:1 über den Storkower SC durch.

„Die Veranstaltung ist ihrem Motto ,Fußball verbindet’ treu geblieben. Mannschaften, Unterstützer und Fans haben Teamgeist und Zusammenhalt vorbildlich unter Beweis gestellt“, betonte Heike Öland, Marketingmanagerin beim Sponsor und Kommunikationsdienstleister Communigate. Sie hatte interessiert alle Ergebnisse bis hin zum Finale notiert.

In den Gruppenspielen waren die später drei besten Mannschaften schon mit deutlichen Siegen aufgefallen: Der 1. FC Frankfurt gewann in der Gruppe A (2.) 7:0 über FWZ Oderkicker und 8:0 über Union Booßen. Der SV Gorgast/Manschnow (1.) und MSK Polonia Slubice (2.) besiegten in der Gruppe B die SpG Petersdorf/Briesen jeweils mit 6:0. In dieser Gruppe setzte sich der gastgebende FC Union Frankfurt stärker zur Wehr. Er beendete die Vorrunde mit acht Punkten und 4:2 Toren als Dritter und spielte um Platz 5. Hier gewann Dynamo Eisenhüttenstadt mit 3:2. Gelassen schaute Unions Vereinsvorsitzender Konrad Pintaske auf das Ergebnis: „Der Bessere gewinnt“, dafür umso erfreuter auf das Treiben auf den drei Feldern: „Dies ist das größte Turnier für F-Junioren in der Region und für unseren Verein ein Aushängeschild. Es ist toll, dass Communigate den Nachwuchs auf diese Weise fördert.“

Für den 1. FC Frankfurt bildete die Teilnahme „ein Highlight vor der Saison. Das sind alles regionale Mannschaften. Die Jungs haben viele Spiele. Und wir können die anderen Trainer kennenlernen und Trainingsspiele absprechen“, erzählte Maik Hauke. Da seine Mannschaft sich aus fünf Jungen des älteren Jahrgangs (2010) und drei Jüngeren zusammensetzte, waren er und Heiko Hintze umso erstaunter über die Siege. Der FCF kämpfte sich im Halbfinale mit einem 3:2 über Gorgast/Manschnow ins Finale. Das hätte dramatischer nicht sein können. Nachdem Arne Kaplan die Frankfurter in Führung gebracht hatte, konnte Slubice kurz vor Ende der zehnminütigen Spielzeit ausgleichen. So ging es ins Neunmeterschießen. Nachdem von beiden Teams jeweils ein Schütze den Ball nicht im Tor unterbringen konnte, ging es im eins gegen eins weiter. Die Frankfurter behielten die Nerven und Lennox Schalau im Tor sicherte mit einer guten Parade den Turniersieg für den 1. FC Frankfurt. Für den Verein war es der insgesamt vierte.

Im Spiel um Platz 3 war der SV Gorgast/Manschnow durch Felix Selch im Nachschuss in Führung gegangen. Dann zeigte der Storkower Luca Keßler einen schnellen Lauf und glich aus. Die Oderbrucher spielten schnell und Felix geling auch das 2:1. Für den Gorgaster Trainer Mirco Dunst kam der Erfolg überraschend: „Die meisten Spieler sind gerade von den Bambinis hoch gewechselt. Wir haben erst dreimal gemeinsam trainiert. Ich bin richtig, richtig stolz.“

Schulterzucken dagegen beim Storkower Trainer Steve Kummerow: „Wir hatten in der Vorrunde kein Spiel verloren. Im Halbfinale gegen Slubice haben wir beim 0:1 unsere Chancen nicht genutzt, auch jetzt nicht. Nach vier Stunden lässt die Konzentration nach“. Ein kleiner Trost: Am Ende bekam jeder Turnierspieler einen kleinen Pokal.

1. FC Frankfurt: Lennox Schalau, Marc Geerts, William Kühlberg, Arne, Kaplan, Jamie Bayer, Levi Lähme, Paul Glaser, Lenart Rister