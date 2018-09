Team-Qualität nimmt weiter zu

Hannes Hanf

Schwedt (MOZ) Nachdem die A-Ju-­nioren-Fußballer des FC Schwedt zum Auftakt in der Brandenburgliga knapp am ersten Punkt gescheitert waren, holten sie nun gleich drei im Heimspiel gegen den BSC Preußen. Deutlich mit 5:1 wurden die Gäste aus Blankenfelde auf die Heimreise geschickt.

Dass die Spieler vom FC Schwedt und dem VfL Vierraden, die auch im neuen Spieljahr als Aufsteiger gemeinsam ein Team bilden, durchaus einen gepflegten Ball spielen können, sah man in den vergangenen Monaten sehr oft. Gegen die Randberliner brauchte die Mannschaft etwa zehn Minuten, um ihr „Angstkleid“ abzulegen – dann übernahmen die Oderstädter komplett das Geschehen. Zur Freude der mehr als 100 (!) Heimfans hielt dies bis zum Schluss.

Ein Freistoß von Christian Staatz flog zunächst knapp am Tor vorbei (10.). Eine Minute später flankte Alex Lis von rechts in den Torraum – erneut war es Staatz, der scheiterte. Nur wenige Augenblicke danach bediente er dann Nico Hanse, der aus sieben Metern die Führung ebenfalls noch vergab. Auch Lis traf das Gehäuse nicht (19.). Doch Staatz brach endlich den Bann: Über Hanse und Lukas Drews kam das Leder zu Christian, der per Linksschuss aus Nahdistanz vollendete (1:0/23.).

Nach knapp einer halben Stunde tankte sich Lucien Schmidt über die rechte Seite nach Doppelpass mit Drews bis zur Grundlinie durch. Seine flache, scharfe Flanke fälschte ein Preußen-Spieler zum 2:0 ins eigene Tor ab. Weitere Chancen durch Staatz und Hanse blieben ungenutzt (37., 39.), aber kurz vor dem Pausentee brachte Markus Heise eine abgewährte Ecke zurück in den Strafraum, wo Staatz lauerte und zum 3:0 traf.

Nach Wiederbeginn wollten die Gäste noch einmal aufdrehen und den schnellen Anschluss schaffen, aber an diesem Tag fanden sie ihren Meister in Jan Marks im FCS-Tor. Zwei starke Paraden sorgten weiter für die „Null“. Die hätte auch gehalten, wenn ein klares Foulspiel in der Gastgeber-Hälfte im Vorwärtsgang gepfiffen worden wäre – so nutzte Christopher Evans die Verblüffung bei den Hausherren und markierte aus gut 25 Metern über alle hinweg das 4:1 (56.).

Vier Minuten zuvor hatte Drews nach Vorarbeit von Hanse bereits das vierte Erfolgserlebnis des Gastgebers perfekt gemacht. Blieb noch, dass Hanse selber traf – in der 70. Minute war es soweit, als ein Staatz-Schuss am Pfosten landete und Hanse erfolgreich zum 5:1-Endstand abstaubte. Er rundete damit einen gelungenen Heimauftritt ab. Bei Spielern und Verantwortlichen dürfte die Erkenntnis gereift sein, dass im diesem Jahr die Qualität der Mannschaft im gesamten Kader hervorragend ist, denn bei sechs vorhandenen Wechselspielern konnte man bedenkenlos tauschen, was auch viermal praktiziert wurde. Besonderes Lob erhielt noch die Abwehr, die so gut wie nichts zuließ.

Erwähnenswert ist zudem das gute Miteinander im Team – sowohl gegen den RSV als auch diesmal stand das Fairplay an erster Stelle, egal ob bei Übungsleitern oder Spielern.

Schwedt: Jan Erik Marks – Markus Heise (61. Robin Kluth), Bjarne Zenk, Toni Brischa, Lucien Schmidt, Alex Lis, Leo Kraul, Stefan Schmidt, Christian Staatz (81. Jonas Kriese), Nico Hanse (78. Hannes Wolff) und Lukas Drews (63. Rafal Blaz)