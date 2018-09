Einkaufszentrum soll größer werden

© Foto: Erweiterungspläne: Das Gewerbegebiet an der Alten Langewahler Chaussee soll umgestaltet und die Verkaufsfläche etwas vergrößert werden. Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Neubau für einen Elektronikmarkt, mehr Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel, Bekleidung und Schuhe – die Eigentümer wollen das Einkaufszentrum an der Alten Langewahler Chaussee neu ordnen. Der Stadtentwicklungsausschuss stimmte für das Aufstellen des B-Planes.

„Der Standort schreit nach Modernisierung“, sagt Gabriele Küper. Die taffe Frau mit rheinischem Akzent darf das so drastisch formulieren, denn sie ist Miteigentümerin des 1994/95 gebauten Einkaufszentrums an der Alten Langewahler Chaussee. „Eigentümer sind der Fonds EKZ Spree-Center Fürstenwalde GmbH & Co. KG und ich persönlich“, erklärt Gabriele Küper.

Auf der Fläche zwischen Autobahn und Chaussee gibt es Möbelmarkt Roller, toom-Baumarkt, Kaufland, Elektronikfachmarkt Expert und Einzelgeschäfte – mit insgesamt 15 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. „Die Mieter wollen eine Neuordnung mit besseren Strukturen“, verdeutlichte Gabriele Küper am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss.

Und bevor man wieder am alten Vorhaben- und Erschließungsplan Änderungen vornehme, sei es sinnvoller, die Situation grundsätzlich zu ordnen und einen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser soll den Roller-Markt einschließen und sich bis zum Bahngleis erstrecken – lediglich das Einfamilienhaus bleibt außen vor. „Obwohl es eine nicht optimale Wohnlage ist, nähme man den Eigentümern sonst die Entwicklungschance“, erklärte Christfried Tschepe, der Leiter des Bereichs Stadtentwicklung im Fürstenwalder Rathaus.

Was soll auf der Fläche passieren? Die wohl größte Veränderung ist die Errichtung eines Neubaus für einen Elektronikfachmarkt östlich angrenzend am Gebäude von Kaufland und Roller. Bei Kaufland gehe es um eine Modernisierung, etwa Licht und Fußboden, sagte Gabriele Küper. Für toom solle die Anlieferung verbessert werden – da die Ware oft draußen hingelegt werden müsse. Zudem werde über eine Überdachung zwischen Roller und Kaufland nachgedacht, sollen Parkplätze breiter werden. Zum Ausgleich für die damit sinkende Anzahl könne der Bereich eines alten Sickerbeckens befestigt werden.

Insgesamt soll die Verkaufsfläche um 1079 Quadratmeter steigen. Wobei Neue Medien/Unterhaltungselektronik (+348), Elektrogroßgeräte (+344), Bekleidung (+160), Nahrungs- und Genussmittel (+137) und Schuhe/Lederwaren (+100) am meisten profitieren.

Doch was für ein Zentrum gut ist, kann aus anderen Kaufkraft abziehen. Um Vorzubeugen, hat die Stadt ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Der Investor beauftragte darum eine Verträglichkeitsprüfung beim Büro Stadt + Handel. Marc Föhrer stellte erste Erkenntnisse vor. In den meisten Punkten zeichnet sich demnach kein Konflikt ab. Lediglich der Zuwachs für Bekleidung, Schuhe/Lederwaren „sehen wir kritisch“, sagte Föhrer, „denn das Sortiment kann Auswirkungen auf die Innenstadt haben.“

Gerade davon möchte Gabriele Küper aber nicht abweichen. „Heute dürfen wir das verkaufen. Warum sollten wir darauf verzichten?“, sagte sie am Mittwoch auf Nachfrage. Gerade im Hinblick auf „die dicke Konkurrenz“, die sich an der Saarower Chaussee/Friedenstraße, wo auch Burger King bauen will, ansiedeln könnte, erachte sie dieses Sortiment für wichtig.

Der Ausschuss empfahl den B-Plan aufzustellen. Im Verfahren will das Büro Stadt + Handel die Auswirkungen noch genauer analysieren. Die Entscheidung obliegt den Stadtverordneten.