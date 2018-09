Kinder können Fantasie freien Lauf lassen

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Im Rahmen des Programms „Tafel macht Kultur“ läuft bis Dezember das Projekt „Schreibwerkstatt – Wir schreiben uns die Welt, wie sie uns gefällt!“ im Mehrgenerationenhaus der Gefas. In Kooperation mit dem Jugendclub Erkner und dem Kulturverein 425 können Kinder schreiben, fantasieren und musizieren.

In „Die Welt des Guten.“ wird zu Beginn ein Junge auserwählt, der drei Prüfungen bestehen muss. „Dann kommen die Bösen“, erklärt Erik den Fortlauf seiner Geschichte. Es kommt zum großen Kampf Gut gegen Böse. Wer gewinnt? „Natürlich die Guten“, sagt der Zehnjährige. Geschickt knüpft der Gymnasiast bei seiner zweiten Geschichte an moderne Fantasy-Literatur an – besser gesagt, denkt er vor. „Die Zauberer leben vor der Geburt von Harry Potter.“

Zum vierten Mal treffen sich am Dienstagnachmittag die fünf bis acht Kinder im Mehrgenerationenhaus der Gefas (Gesellschaft für Arbeit und Soziales). „Die Schreibwerkstatt ist für alle Kinder da“, sagt Melina Schmiegler-Dagge. Die Projektleiterin betont, dass sich das Angebot nicht nur an Nachwuchs aus bedürftigen Familien richte. „Wir wollen Gemeinschaft schaffen.“ Die Schüler brauchen nichts weiter mitzubringen, als ihre Fantasie und Kreativität. Ohne jede Bewertung können die Gedanken und Ideen zu Papier gebracht werden – nicht wie in der Schule. „Bei uns gibt es keine Noten“, erklärt Schmiegler-Dagge.

Die Schreibwerkstatt der Gefas läuft im Rahmen des Programms „Tafel macht Kultur“; in Kooperation mit dem Kulturverein 425 und dem Jugendclub Future aus Erkner. Zu Beginn lernten sich die acht- bis zwölfjährigen Jungen und Mädchen während der Sommerferien erstmal kennen. Zusammen mit der Projektleiterin schrieben sie Elfchen, kurze Gedichte, zum Thema „Ferien“ auf.

Das Ergebnis hängt als Plakat im Raum – eine bunte Sonne, mit Wörtern wie „Pool“, „Lesen“ oder „Eis“ als Sonnenstrahlen. „Einige Jungen brauchten etwas Zeit zum Auftauen“, berichtet Schmiegler-Dagge. Doch bald mussten auch sie über ihre erfundenen Wörter schmunzeln. „Weniger Medien und mehr Fantasie“ sei die Richtung des Projekts. Trotz kreativen Schaffens, sollen die Angebote auch Spaß machen.

Nach dem inhaltlichen Teil geht es in den nächsten Schritten an die Text- und Farbgestaltung – kalligrafische Elemente seien denkbar. „Oft wird ja heute nur noch mit Kuli geschrieben“, sagt die Betreuerin. Den grafischen Teil setzt Nico in die Tat um: Der Viertklässler zeichnet Comics. Mal eine Katze oder einen Hund, dann wiederum einen grimmig dreinblickenden T-Rex. „Ich bin zum zweiten Mal hier, weil mir Malen und Schreiben Spaß macht“, erklärt der Zehnjährige. Individuell gehen die Betreuer auf jedes Kind ein, schauen, wer noch Anregungen braucht oder wer schon selbstständig auf einem guten Weg ist. Solche kreativen Anschübe kann es in den Herbstferien geben. Denn dann besucht die Projekt-Gruppe das Fez-Theater in der Wuhlheide.

Zum Ende des Treffens setzen sich die Teilnehmer und ihre pädagogische Betreuerin für eine Feedback-Runde zusammen. Eine wichtige Sache, zum Beispiel für die Organisation. „Viele kommen erst kurz vor Beginn der Schreibwerkstatt von der Schule“, sagt Schmiegler-Dagge. Deswegen hat sich die Gruppe auf 15.30 Uhr als Startzeit verständigt.

Ebenso bestehen noch bis Ende Dezember keine konkreten Ziele. „Wir entwickeln alles nach und nach“, sagt die Leiterin. Denkbar sei es, die Geschichten bei einem Schreibwettbewerb anzumelden.