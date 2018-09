Herausforderung für die grauen Zellen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Burghard Kutzke hätte nach einem arbeitsreichen und erfolgreichen Berufsleben allen Grund, sich auf die faule Haut zu legen. Doch der promovierte Pädagoge denkt nicht daran, sein Rentnerdasein zu genießen. Der 69-Jährige ist unter die Existenzgründer gegangen. Der Jungunternehmer wird Bildungsberater.

Am 17. September um 11 Uhr ist es so weit: Burghard Kutzke eröffnet an der Bergerstraße 10, sozusagen über dem Sportzentrum Colosseum, seine Bildungsberatung. Noch wirkt das 42 Quadratmeter kleine Büro, das auf demselben Flur wie seine Wohnung liegt, ein wenig karg. Aber ein großer Tisch, Stühle und ein Schreibtisch inklusive Sessel sind bereits vorhanden. Und bis zum offiziellen Startschuss kommen auf jeden Fall noch Computer und Drucker hinzu. Der Existenzgründer, der sein Gewerbe zum 1. September angemeldet hat, will seinen riesigen Erfahrungsschatz in die Waagschale werfen, um Eltern und Schülern die für sie am besten geeigneten Schulformen zu empfehlen. „Mir geht es um die jeweils benötigten Voraussetzungen und um die Chancen, die den unterschiedlichen Bildungsgängen inne wohnen“, sagt der frisch gebackene Inhaber der Firma Succes. Das englische Wort heißt Erfolg.

Nicht nur vielen Eberswaldern ist Burghard Kutzke noch als langjähriger Direktor der Oberbarnimschulen bekannt. Die private Bildungsstätte hatte als Berufsschule begonnen und verfügt inzwischen auch über eine Oberschule und ein berufliches Gymnasium, deren Aufbau der in Torgelow bei Falkenberg, Märkisch-Oderland, Geborene maßgeblich vorangetrieben hat. Zu seinen größten Erfolgen gehörte es, über die Pomerania 1,45 Millionen Euro für einen Schulneubau organisiert zu haben. „Das war eine tolle Sache“, freut sich der ehemalige Direktor noch heute, der an der Universität in Halle im Lehramt Sport und Geschichte studiert und nach der Wende noch ein Pädagogik-Studium nachgeschoben hat, das er mit dem Doktor-Titel abschließen konnte.

Bevor Burghard Kutzke an der Oberbarnimschule anfing, hatte er bereits an der Hochschule in Merseburg und an der Humboldt-Uni unterrichtet und unter anderem zum Leistungssport in der DDR geforscht.

Den Schuldienst musste der bis dahin agile Macher-Typ verlassen, nachdem er vor sechs Jahren einen Schlaganfall erlitt, dessen Folgen ihm bis heute mächtig zu schaffen machen. Mitten im Leben stehend, war er von einem Tag auf den anderen auf den Rollstuhl und auf fremde Hilfe bei den alltäglichsten Handgriffen angewiesen.

Doch das Energiebündel wollte sich partout nicht damit abfinden, durch die Krankheit aufs Altenteil abgeschoben zu sein. Zwar braucht der Schuldirektor außer Dienst weiter seinen Rollstuhl und pflegerische Unterstützung. „Aber im Kopf bin ich wieder fit. Und meine grauen Zellen brauchen eine anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Burghard Kutzke. Zum Schlüsselerlebnis wurde für ihn ein Gespräch, das er auf dem Marktplatz mit einem ehemaligen Elternsprecher der Oberbarnimschulen führte. Der habe ihm zugeredet, sich als Kopfmensch, der er ja sei, nicht von seinen körperlichen Unzulänglichkeiten unterkriegen zu lassen. „Mein Denken zu fördern, ist für mich der beste Schutz davor, auch noch an Demenz zu erkranken, und das wirksamste Mittel gegen Langeweile“, betont der Jungunternehmer, der für die Erstausstattung seines Büros von seinen Ersparnissen 6000 Euro zusammengekratzt und sich bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg um einen Mikrokredit bemüht hat, der noch nicht bewilligt ist. Die beantragten 25 000 Euro sind für Betriebsmittel und Sachleistungen gedacht.

Der promovierte Pädagoge lässt sich keineswegs blauäugig auf das Abenteuer Selbstständigkeit ein. Durch all die Institutionen, die er für seine Firmengründung kontaktieren musste, fühlt er sich „hervorragend unterstützt und bestens vorbereitet“. Auch seine erste Kundin hat er schon gefunden. Im ersten Monat will Burghard Kutzke kostenlose Beratungen anbieten. „Mir ist klar, dass ich in Vorleistungen gehen muss“, erklärt er.

Kontaktaufnahme per Funktelefon unter 0172 3117614 oder per E-Mail an succes@telta.de