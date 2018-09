„Zirkus Bistro“ für Hungrige eröffnet

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Wer auf der B 1/5 in Richtung Berlin unterwegs ist, der sieht an der Ecke zur Rennbahnallee, dass sich einiges tut. Mittwoch wurde dort das Zirkus Bistro, angelehnt an das nahe Hogarts, eröffnet. Eigentümer Holger Grahl hat unendlich viele Pläne, die er Stück für Stück umsetzt.

Es wird geschippt, geschraubt, geflucht, gewienert – in den vergangenen Tagen wuselten Handwerker in und um das ehemalige B 1-Bistro, um es auf Vordermann zu bringen. „Wir mussten das Dach reparieren, einiges umbauen, innen und außen“, erzählt Eigentümer Holger Grahl kurz vor der Eröffnung des beliebten Treffs, der montags bis freitags ab 7 Uhr geöffnet haben wird.

Nicht nur vier bis fünf Mittagessen samt der obligatorischen belegten Brötchen soll es da geben, sondern auch Blechkuchen. Gleich daneben befand sich eine Baufirma. Das Gelände ist seit dem Hochsommer leer, wurde aufwendig beräumt und soll nun in kommender Zeit gepflastert werden. „Wir wollen dieses Areal nicht nur als Parkplatz nutzen, sondern planen im kommenden Jahr hier einen Antikmarkt“, verrät der Eigentümer, der selbst ein Sammler und Jäger ist, dem kaum ein wichtiges Stück entgeht.

Eigentlich wollte er damit schon in diesem Herbst starten, aber auch im Hogarts selbst ist noch jede Menge zu tun. „Wir haben sehr, sehr viele Anfragen für Firmenfeiern und Hochzeiten, die Weihnachtszeit naht und auch in das neue Jahr wollen wir hier mit einer Party starten. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt erst einmal darauf und auf den Antikmarkt ab Frühjahr“, kündigt er an.

Neben dem Hogarts steht ein Zirkuswagen, der in alter Tradition aufgebaut wurde und an die 30 Personen an einem langen Tisch für Familien- oder Firmenfeiern Platz bieten wird. Zwischen diesem Zirkuswagen und dem Hogarts plant der Eigentümer einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Ein Imbiss-Kiosk, der in diesem Außenbereich bereits vorhanden ist, wird bis dahin rustikal eingerichtet.

Grillgerichte, aber auch der zu einem Weihnachtsmarkt gehörende Glühwein werden dort angeboten. Während draußen die Weihnachtsmarktgäste auch an kleinen Büdchen vorbei flanieren können, sollen im hinteren und noch geschlossenen Teil des Hogarts die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bis Mitte November soll der Gaskamin zwischen zwei Kirchenfenstern installiert sein, über dem ein Bild von Wilhelm Pieck hängen wird. Das Innere wird ein kunterbunter Mix, der vor allem augenzwinkernd betrachtet werden soll, aus Fliegern und Zirkus, DDR und Antikem. Wie etwa dem riesigen, vergoldeten Spiegel, der aus einem Schloss stammt und sich gegenüber der Hotel-Lobby, einem weiteren Plan Grahls, befinden wird.

Wer schon mal Lust hat, Ambiente zu schnuppern, der kann das Café Hogarts mittwochs bis sonntags von 9 bis 21 Uhr an der Rennbahnallee besuchen.