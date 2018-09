Beschwerde hat kaum Aussicht auf Erfolg

Roland Becker

Velten (HGA) Zwei Veltener Stadtverordnete haben Beschwerde gegen die Entscheidung der Staatsanwalt eingelegt, dass das Hass-Video keinen strafrelevanten Inhalt hat. Mit einem Erfolg können sie aber kaum rechnen.

„Sie sind ekelhaft. Grausam. Ich hasse euch.“ Dieser Spruch eines Videos, das im Mai in Velten bekannt wurde und in einer Pro Velten nahen WhatsApp-Gruppe verbreitet worden sein soll, war verbunden mit Fotos von Stadtverordneten und von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) samt Kreuz auf der Stirn. Nachdem die Staatsanwaltschaft Neuruppin im Juli entschieden hatte, dass der Inhalt des Videos nichts Strafrelevantes enthalte und vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sei, hatten die Abgeordneten Katja und Andreas Noack (beide SPD) Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg/Havel eingelegt. Doch auch eine nochmalige Prüfung des Falls dürfte kaum zu einem anderen Ergebnis kommen.

„Nach einer neuerlichen rechtlichen Bewertung bleibt es bei der Entscheidung“, sagte Neuruppins Leitender Oberstaatsanwalt Winfried Lehmann auf Nachfrage. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte nach Eingang der Beschwerde die Akte zur nochmaligen Begutachtung nach Neuruppin gesandt. Laut Lehmann komme es nach einer solchen Beschwerde durchaus häufiger vor, dass neue Ermittlungserkenntnisse zur Wiederaufnahme eines Verfahrens führen. In diesem Fall sei an dem aber nicht gewesen. In solch einem Fall sei im Zweifel für die Meinungsfreiheit zu entscheiden, sagte Lehmann. Einen Aufruf zur Gewalt hatte die Staatsanwaltschaft trotz der Kreuze auf der Stirn der betroffenen Abgeordneten von CDU und SPD nicht erkennen können. Es ist davon auszugehen, dass die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn auf der Stirn ein Fadenkreuz gezeichnet gewesen wäre.

Die neuerliche und nicht veränderte rechtliche Einschätzung schickt die Neuruppiner Staatsanwaltschaft dieser Tage an den Generalstaatsanwalt. Die endgültige Entscheidung zur Beschwerde wird nun dort getroffen. Sollte sich die oberste brandenburgische Ermittlungsbehörde der Neuruppiner Argumentation anschließen, wird die Beschwerde abgelehnt. Laut der Leitenden Oberstaatsanwältin Iris Müller-Lintzen, Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, bleiben den Betroffenen dann nur noch zwei Wege, dagegen vorzugehen. Unter bestimmten Voraussetzungen könne ein Klagerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht angestrebt werden. Ist dies nicht möglich, ist eine weitere Beschwerde möglich, über die dann beim Potsdamer Justizministerium entschieden wird.

Andreas Noack teilte auf Nachfrage mit, dass er im Falle einer Ablehnung der Beschwerde alle Rechtsmittel ausschöpfen will: „Ich stehe deutschlandweit stellvertretend für viele andere Abgeordnete in dieser Situation. Da muss Rechtssicherheit geschaffen werden.“(rol)