Weg von der Kohle hin zum Seenland

Ulrich Thiessen

Senftenberg (MOZ) Die Lausitz nimmt in der Politik von Dietmar Woidke (SPD) eine zentrale Rolle ein. Eine Pressefahrt zu den Erfolgen der Umwandlung ehemaliger Braunkohlegruben zeigte eine aufblühende Tourismuslandschaft. Aber ein Jahr vor der Landtagswahl geht es um mehr als schöne Bilder.

Glänzende Sonne über dem Gräbendorfer See. Die ersten schwimmenden Häuser schaukeln sanft am Ufer. Wo zwischen 1984 und 1991 Kohle abgebaggert wurde, ist eines der ersten Erholungsgewässer im früheren Revier entstanden. Am Mittwoch wurde der See als erster seit der Wende aus der Hoheit des Landesbergamtes an die Kommunen übergeben. Bengt Kanzler, Bürgermeister von Vetschau, zu dessen Gemarkung der See größtenteils gehört, ist voller Zuversicht. In einigen Jahren werden am Ufer eine ganze Reihe von schwimmenden Ferienhäusern und an Land noch ein ganzes Dorf mit Gästewohnung Touristen anlocken. Der See mit seiner ausgezeichneten Wasserqualität ist heute schon ein Anziehungspunkt für Badegäste weit über die Region hinaus.

Wenige Kilometer weiter in Großräschen ist ein weiterer See noch im Entstehen. Dafür wächst dort bereits Wein an den Hängen. Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismus-GmbH des Landes, schwärmt vom Entwicklungspotenzial der Region. Die Stadt Senftenberg ist inzwischen mit ihrem See, der in den 70er-Jahren ebenfalls aus einem Braunkohlerestloch entstanden ist, auf Platz sechs im Ranking der Kommunen mit den meisten Übernachtungen in Brandenburg.

Die Lausitz – eine Region der blühenden Landschaften? Die Pressefahrt von Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), die am Mittwoch nach Oberspreewald-Lausitz führte, könnte diesen Eindruck erwecken. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Die Menschen in der Lausitz sind verunsichert, sagt der Regierungschef. In den Jahren seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren scheinen er und seine Politik sich immer mehr um die Lausitz zu drehen. Es gibt einen Lausitzbeauftragten, samt einer Außenstelle der Staatskanzlei in Cottbus. Es wird eine Kabinettssitzung in der Lausitz vorbereitet und der Regierungschef ist ohne einen Bezug zum Erhalt der Braunkohlenutzung in seinen Reden kaum vorstellbar.

Seine jüngste Entscheidung, den Präsident der Technischen Universität Cottbus, Jörg Steinbach (parteilos), zum neuen Wirtschaftsminister zu machen, ist in den eigenen Reihen nicht nur auf Beifall gestoßen. Bei der Vorstellung der Personalie in der Landtagsfraktion der SPD vergangene Woche haben aber vor allem die Abgeordneten aus dem Süden ihre Freude nicht zurück gehalten: ein starkes Signal für die Lausitz, hieß es. Aber was ist mit den anderen Regionen? Der aus der Region Oranienburg stammende Innenminister Karl-Heinz Schröter ist der einzige Sozialdemokrat im Kabinett, der nördlich von Berlin wohnt. Also alles Lausitz? Woidke weist dies weit von sich und verweist auf seine vielen Termine in allen anderen Landesteilen. Aber er räumt auch ein, dass der Süden schon bestimmte Spezifika hat. Es ist die einzige Region, in der die Politik über das Aus von Tausenden Arbeitsplätzen redet, sagt der Regierungschef.

Gemeint ist die Debatte um einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle, die gerade in einer Strukturkommission der Bundesregierung geführt wird. In den vergangenen Jahren wurde immer über die dreckige Braunkohle geredet, das Kraftwerk Jänschwalde wurde als Dreckschleuder bezeichnet, sagt Woid­ke. „Das führt zu Verletzungen in einer Region, die von dieser Branche lebt.“

Vielleicht haben die wirtschaftlichen Einbrüche, die Geringschätzung der Lausitz und der Wegzug von vielen jungen Menschen zur politischen Stimmung in der Region beigetragen. Bei der Bundestagswahl vor einem Jahr wurde die AfD dort in vielen Kommunen stärkste Kraft. Zu Beginn des Jahres riefen die Rechtspopulisten dazu auf, die Lausitz quasi zu ihrem Stammland zu machen und die Parteispitze ist immer vorn dabei, wenn in Cottbus gegen Ausländer demonstriert wird. Entscheidet sich im Süden des Landes die nächste Landtagswahl? Woid­ke winkt ab. Das ganze Land ist wichtig, sagt er staatstragend. Was soll er auch anderes antworten?

Die Verunsicherungen werden wohl so schnell nicht abklingen auch wenn die Strukturkonferenz des Bundes Ende des Jahres einen Fahrplan für die Braunkohlenutzung vorlegen sollte. Tourismus wie in der Gemeinde Großräschen und am Gräbendorfer See könne nicht als Ersatz für eine breite wirtschaftliche Entwicklung herhalten, sagt Tourismusexperte Hütte. „Aber wir sorgen für ein positives Image“, fügt er hinzu. Vielleicht nicht heute und morgen, aber mittelfristig wird das Wirkung zeigen, ist er sich sicher. Vorausgesetzt, die Lausitz sorgt nicht für andere Schlagzeilen.