Ausschuss diskutiert die Ortsentwicklung

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss der Gemeindevertretung will in den nächsten Monaten außerhalb des regulären Sitzungskalenders abstecken, wie sich der Ort in den kommenden Jahren entwickeln soll. Zum Auftakt ging es zunächst um Grundsätzliches.

Wie Ausschusschef Arco Auschner (CDU) nach einer ersten Sondersitzung berichtete, werde das vor knapp zehn Jahren erarbeitete Leitbild bis 2030 samt Maßnahmeplan zwar nicht komplett über den Haufen geworfen, wohl aber angepasst werden müssen. Seinerzeit sei man von anderen Prämissen ausgegangen, sagte er. „Zum Beispiel war die Einwohnerentwicklung so nicht absehbar. Es sind ja in den vergangenen Jahren doch mehrere neue Wohngebiete entstanden“, erläuterte der Vorsitzende. Und diese Entwicklung werde aus seiner Sicht weitergehen. „Der Speckgürtel um Berlin wird sich weiter ausdehnen“, prognostizierte er.

Zudem seien Umweltextreme zunehmend zutage getreten, fügte er hinzu. Mal gebe es beispielsweise zu viel, mal zu wenig Wasser. Die Gesamthematik sei bereits einige Male auf der Tagesordnung regulärer Sitzungen gewesen, doch es habe sich gezeigt, dass man Einzelheiten besser gesondert bespreche, sagte Auschner. Die erste Sondersitzung habe allerdings zunächst dazu dienen sollen, Themenfelder abzustecken und das grundsätzliche Vorgehen zu beraten.

Deshalb habe er auch auf den sonst üblichen Punkt Einwohneranfragen verzichtet. Dem guten Dutzend Gäste, die bereits inhaltliche Diskussionen erwartet hatten, habe man dennoch die Möglichkeit eingeräumt, sich zu äußern. Anwohner aus dem Bereich Landstraße hätten sich insbesondere für den Erhalt von Wald- und Feldflächen ausgesprochen. „Wir werden die Bürger, die Beiräte und die anderen Ausschüsse einbeziehen, wenn wir die Einzelthemen diskutieren“, versicherte der Ausschusschef. Und „bestehende Beschlusslagen“ sollten vorerst nicht in Frage gestellt werden.

Explizit befassen will sich das Gremium nach den Absprachen mit den Feldern Verkehr und Lärm, Umwelt und Wasser, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit, Versorgung und Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheit sowie Wohnen. Bei Letzterem gehe es unter anderem um die Frage, ob Geschosswohnungsbau mit kleineren Quartieren gewollt sei oder nicht. Das wiederum habe Einfluss auf die Einwohnerentwicklung. Dabei sei das, was der derzeit gültige Flächennutzungsplan ermögliche, schon weitreichend. Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) hatte jüngst die Zahl 17 500 genannt.

Derzeit hat Fredersdorf-Vogelsdorf knapp 14 000 Bewohner. Die Einwohnerzahl beeinflusse ihrerseits den Verkehr, und wenn tatsächlich der Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn bis Strausberg komme, wie es im Landesnahverkehrsplan angedeutet wird, müsse man sich auch über eine Brücke oder Unterführung unterhalten.

Ideen dazu seien schon einmal diskutiert worden, sagte Auschner. Vorstellbar sei eine solche Querung der Bahntrasse zwischen Bahnhof Fredersdorf und Lindenstraße. „Wir müssen uns da mit Petershagen-Eggersdorf rechtzeitig abstimmen, damit wir nicht von außen was aufgedrückt bekommen“, erklärte er. Überhaupt müsse man mehr mit Nachbarkommunen reden, sofern sie von Überlegungen mit betroffen seien. Als Beispiel nannte er den angestrebten Radweg Richtung Altlandsberg.

Kritische Anmerkungen von Regina Boßdorf (Linke) zum Agieren des Bürgermeisters wollte Auschner so nicht stehen lassen. Krieger hatte beispielsweise den Umzug des Bauhofs und einen Feuerwehrumzug in Nord in die Investitionsliste aufnehmen lassen, ohne dass dies zuvor in Ausschüssen thematisiert worden war. Die Verwaltung müsse Vorarbeiten leisten, um „halbwegs reale Kosten“ in den Haushalt einordnen zu können. Und natürlich würden die Themen noch in den Gremien diskutiert, stellte er sich hinter seinen Parteikollegen.

Einiges wird sicher auch in der separaten Sitzungsreihe seines Ausschusses zur Ortsentwicklung diskutiert. Termin und Thema der ersten derartigen Zusammenkunft sollen bei der nächsten regulären Sitzung festgelegt werden. Im Gegensatz zu manch anderen Orten werde er bewusst an öffentlichen Sitzungen festhalten, äußerte Auschner. Dadurch könnten die Bürger die Meinungsbildung nachvollziehen.