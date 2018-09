Türkei nähert sich Deutschland wieder an

Stefan Kegel

Ankara (MOZ) Deutschland und die Türkei wollen ein neues Kapitel ihrer Beziehungen aufschlagen. Außenminister Heiko Maas läutete am Mittwoch in Ankara eine Normalisierung der Beziehungen ein.

Es war ausgerechnet der Airbus „Konrad Adenauer“, der Außenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch nach Ankara trug. Das inzwischen geflügelte Wort des einstigen Bundeskanzlers „Was schert mich mein Geschwätz von gestern?“ beschreibt treffend das Tauwetter, das zwischen der Türkei und Deutschland eingesetzt hat. Nach den Streitigkeiten der vergangenen Jahre reden beide Seiten wieder zivilisierter miteinander – nach den Inhaftierungen von Deutschen, der Debatte über Auftrittsverbote für türkische Politiker in der Bundesrepublik und den Nazi-Vorwürfen von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen die deutsche Regierung.

Gut drei Wochen vor dem Besuch Erdogans in Deutschland forderte Maas am Mittwoch, „alles offen anzusprechen, was uns in der Vergangenheit beschäftigt hat“. Am Abend wollte er sich in Ankara mit Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen. „Wir haben ein Interesse daran, dass wir mit der Türkei gute Beziehungen haben.

Vor seinem Abflug kündigte er an, auch Menschenrechtsfragen nicht auszusparen. Es geht ihm dabei insbesondere um die Lage der sieben Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind. Einigen von ihnen geht es gesundheitlich schlecht. Ziel der Reise von Maas soll es unter anderem sein, dass Deutsche nicht mehr wegen ihrer Arbeit als Journalisten oder ihrer Teilnahme an Demonstrationen unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda verhaftet werden können. So etwas dürfe sich nicht wiederholen, hieß es aus Kreisen der Bundesregierung dazu. Das Zeitfenster für eine Normalisierung der Beziehungen sei nach der Aufhebung des Ausnahmezustandes in der Türkei und angesichts der darbenden Wirtschaft des Landes günstig.

Hilfen hält Maas derzeit nicht für nötig. „Ich glaube nicht, dass es im Moment darum geht, über Hilfsmaßnahmen zu reden“, erklärte der Außenminister. Gleichwohl habe Deutschland ein Interesse daran, dass es der Türkei wirtschaftlich gut gehe. Die Wirtschaft beider Länder sei eng miteinander verflochten. Seine Parteichefin Andrea Nahles hatte Hilfen für die Türkei ins Spiel gebracht, um gegen die wirtschaftliche Flaute in dem Land vorzugehen. Der Kurs der türkischen Lira war in den vergangenen neun Monaten gegenüber dem Dollar um 40 Prozent gefallen.