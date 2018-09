Gewerkschaft unterstützt OB Wilke

MOZ

Frankfurt (MOZ) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unterstützt Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke, der die Ausweisung von gewalttätigen Syrern auf Grund eines konkreten Vorfalls prüfen will. Wie der GdP-Landesvorsitzende Andreas Schuster betont, gehe es dabei nicht allgemein um die Gruppe der Syrer und schon gar nicht um die Flüchtlinge in Gänze. „Es geht darum, dass Menschen die gegen geltendes Recht und Gesetz verstoßen und häufig bereits mehrere Straftaten begangen haben, ausgewiesen oder abgeschoben werden können oder müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Konkret gehe es um einen Fall, wo mit Eisenstangen und Messern bewaffnete Syrer einen Frankfurter Club überfallen haben. In Chemnitz gehe es um Flüchtlinge, die mehrfach vorbestraft und Tatverdächtige in einem Mordfall sind. Man könnte weitere Beispiele benennen. „Es sind und bleiben Einzelfälle. Aber gerade auf diese Einzelfälle müssen Polizei, Justiz und BAMF schnell und konsequent reagieren“, betont Schuster. Es sei den Bürgern nicht zu vermitteln, dass Flüchtlinge, die Straftaten begehen, bei denen eine Ausweisung/Abschiebung rechtlich möglich ist, von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht wird. Schuster verweist darauf, dass die Polizisten dabei, wie so oft, zwischen den Fronten stehen.

„Wenn wir das Gewaltmonopol des Staates wahrnehmen sollen, muss Politik rechtliche Klarheit schaffen und selbst konsequent handeln. Das erwarten die Bürger, das erwartet auch unsere Polizei“, betont der GdP-Landesvorsitzende.