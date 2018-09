„Heydewirt“ geht an den Start

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Das Schmuckkästchen ist fertig. Holger Haustein und Carsten Goretzki, das Pächter-Duo vom Restaurant mit Biergarten und Pension „Heydewirt“ im ehemaligen Hotel Peetzsee, hat das Objekt nach Sanierung und Anbau übernommen. Während Ausschank und Imbiss im Freien seit Christi Himmelfahrt Gäste anziehen, gab es beim Haupthaus Verzögerungen. Die haben zuletzt für Nervosität sorgt, war doch seit Frühjahr für den 1. September eine Hochzeit gebucht.

Mit der Übergabe am 15. August hat das Team daran gearbeitet, die Feier abzusichern. Die beiden Geschäftsführer haben sechs Mitarbeiter und zwei Teilzeitkräfte eingestellt. Die Mannschaft bestand ihre Feuerprobe am Wochenende. „Das Haus war voll, wir hatten 60 Gäste zu bewirten, alle zwölf Betten waren gebucht“, sagt Haustein. Der 34-Jährige schränkt jedoch ein, dass sich der „Heydewirt“ immer noch in einer schrittweisen Eröffnungsphase befindet, die Gaststätte erst ab 14. September dauerhaft betriebsfertig sei. Auf alle Fälle zieht das Ensemble die Blicke auf sich, trudeln quasi täglich Anfragen und Reservierungen ein. Möglichkeiten der Nutzung gibt es viele. Die Ortsgruppe der Awo und der Heimatverein haben schon Veranstaltungen angemeldet.

Das Restaurant verteilt sich auf mehrere Räume. Es gibt ein Clubzimmer für geschlossenen Gesellschaften mit bis zu 25 Personen. Der Gastraum im „Kaminzimmer“ bietet ebenfalls bis zu 25 Personen Platz. Der Saal kann je nach Bestuhlung bei Konzerten bis zu 100 Gäste aufnehmen, an Tischen knapp 70. Hinzu kommen die Veranda, die als Trauzimmer dient, und eine sich anschließende Terrasse mit großer Freitreppe in den Biergarten. An der Gebäudefront ist ein Fahrstuhl installiert, der den barrierefreien Zugang bis auf die Saalebene ermöglicht. Das Innere des Hauses trägt noch das Flair der 1920er-Jahre. Was erhaltenswert war, ist geblieben – so zum Beispiel der Parkettboden im Saal. Dafür ist der noch immer alles andere als eben. „Wir haben allerhand Bierdeckel unter die Tische packen müssen, damit sie nicht wackeln“, schmunzelt Haustein. In der Pensions-Etage über den Gasträumen sind ein Einzel-, drei Doppel- und ein Familienzimmer mit zwei Räumen und drei Betten eingerichtet. Und es gibt eine Hochzeits-Suite.

Die Gemeinde Grünheide verfügt mit dem „Heydewirt“, dessen Biergarten und dem benachbarten Bürgerpark mit Dampferanlegestelle nun über ein Kleinod. Das spiegelt sich im Haushalt wider. Laut Bauamt steht das einstige Hotel mit einer Million Euro im Etat, Anbau, Lift und Biergarten mit 530 000 Euro, wobei für letzteres 75 Prozent Fördermittel beantragt sind.