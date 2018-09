Skepsis gegenüber schärferer Mietpreisbremse

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Die Mieten vor allem in Groß- und Universitätsstädten steigen und steigen. Das Bundeskabinett will nun gegensteuern: mit einer nachgeschärften Mietpreisbremse und strengeren Vorgaben bei Wohnungsmodernisierungen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum will die Bundesregierung die Mietpreisbremse nachbessern?

Weil sie nicht funktioniert. Sie sollte eigentlich in besonders angespannten Gebieten den Anstieg bremsen. Doch für neue Mieter war es bisher viel zu kompliziert, sich gegen überhöhte Forderungen zu wehren. Deshalb soll der Vermieter künftig unaufgefordert die Vormiete offenlegen. Außerdem muss er laut dem Gesetzentwurf die Interessenten schon vor Vertragsabschluss schriftlich darüber informieren, warum er über die vorgesehenen Grenzen hinausgehen will. „Mieter können in solchen Fällen die Zahlungen reduzieren, ohne dafür vor Gericht ziehen zu müssen“, erläutert Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD). Sanktionen gegen Vermieter, die die Vorgaben ignorieren, sind allerdings nicht vorgesehen.

Schützt die nachgeschärfte Mietpreisbremse vor Wuchermieten?

Beim Deutschen Mieterbund ist man skeptisch. „Es fehlen Sanktionsmöglichkeiten“, sagt Geschäftsführer Ulrich Ropertz. Aus anderen Gründen lehnt der Verband Haus und Grund das Gesetz ab. „Die Politik muss das Bauen günstiger machen“, fordert Sprecher Alexander Wiech im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Mietpreisbremse bedeute für die Vermieter bürokratischen Aufwand und helfe weniger gut gestellten Mietern in keiner Weise. „Im Gegenteil: Wenn Mietpreise begrenzt sind, lockt das Interessenten von überall her in ein Quartier.“

Was ist gegen das Heraussanieren von Mietern aus ihren Wohnungen geplant?

Immobilienbesitzer, die auf schikanöse Weise mit Modernisierungen drohen und damit Mieter aus ihren Wohnungen herausmodernisieren wollen, sollen mit einer Geldbuße von bis zu 100 000 Euro bestraft werden. „Diese Verhaltensweisen veranlassen Mieter, ein Mietverhältnis zu beenden, an dem sie eigentlich festhalten wollen“, heißt es dazu in der Erläuterung des Gesetzestextes. Ebenfalls geplant ist, dass Vermieter in solchen Fällen Schadenersatz bezahlen müssen. Im Fall einer regulären Wohnungssanierung soll bundesweit eine neue Kappungsgrenze eingeführt werden, die Mieterhöhungen nach Sanierungen von mehr als drei Euro pro Quadratmeter ausschließt.

Werden Mieter so vor Luxussanierungen geschützt?

Ropertz vom Mieterbund sagt: „Es ist der richtige Ansatz. Aber er reicht nicht aus.“ Die Kappungsgrenze würde er gern auf 1,50 Euro pro Quadratmeter festlegen. Und die Modernisierungsumlage müsse auf vier Prozent reduziert werden, fordert er. Haus-und-Grund-Sprecher Wiech findet es dagegen nicht richtig, die Umlage von Modernisierungskosten zu senken. Die bisherigen elf Prozent seien angemessen, sagt er.