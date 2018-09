Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Bei der Untersuchung von Krebs-Medikamenten im Zusammenhang mit dem Lunapharm-Skandal wurden bislang „keine Mängel festgestellt“. Das sagte am Mittwoch der Präsident des Landesgesundheitsamts LAGV im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Detlev Mohr bezog sich damit auf aktuelle Ermittlungsergebnisse der eingesetzten Task Force. Demnach seien nunmehr 27 von 39 Labor-Untersuchungen von Medikamenten-Chargen abgeschlossen, ohne dass Mängel entdeckt worden seien. Der größte Teil der Proben seien Rückstellungen, die bei Lunapharm sichergestellt wurden. Acht Proben habe man aus beschlagnahmten Lieferungen gezogen. Es steht die Frage im Raum, ob die unter anderem in Griechenland gestohlenen Arzneimittel etwa durch eine Unterbrechung der Kühlkette unbrauchbar geworden sein könnten.

Mohr erklärte weiter, dass bislang acht Brandenburger Apotheken als Empfänger von Lunapharm-Produkten ermittelt und angeschrieben wurden. Im nächsten Schritt sollen über die Ärzte die Patienten identifiziert und im persönlichen Gespräch beraten werden. Wann das geschehen soll, konnte Mohr auf kritische Nachfragen von Abgeordneten nicht sagen. Dass es nicht schneller gehe, liege am Personalmangel im Amt.

Nach seinen Angaben habe man in Brandenburg bisher elf Patienten ermittelt, die Lunapharm-Mittel erhalten haben. Dazu würden auch Patienten einer märkischen Reha-Klinik gehören, die über eine Berliner Apotheke Mittel bekommen haben. Er gehe davon aus, dass die Zahl noch auf etwa 20 Menschen wachsen werde.

Über die Aufklärung der kriminellen Machenschaften rund um den Diebstahl oder die Fälschung von Medikamenten und deren Verbreitung in Europa sagte Mohr, dass im Zuge der Ermittlungen das Ausmaß „von Tag zu Tag wächst“. Neben griechischen und zypriotischen Lunapharm-Hehlern seien nun auch welche in Italien in den Fokus gerückt. „Fieberhaft“ suche man nach gestohlenen Präparaten, die noch im Umlauf seien, um diese zurückzurufen. „Wir haben vierstufige Handelsketten ermittelt, aber noch immer nicht alle Endglieder erreicht.“ Die Beweismittel würden 172 Leitz-Ordner umfassen. Auch das Bundeskriminalamt sei in die Ermittlungen eingebunden.

Detlev Mohr und der geschäftsführende Minister Stefan Ludwig (Linke) kündigten am Mittwoch darüber hinaus diverse kurzfristige Änderungen als Reaktion auf den Skandal an. So sollen noch in diesem Jahr zwölf zusätzliche Stellen in Ministerium und Landesamt ausgeschrieben werden, vor allem um die Medikamenten-Aufsicht zu verbessern. Ab 1. November gibt es zudem einen neuen Abteilungsleiter Gesundheit im LAGV. Er kommt von der Gesundheitsbehörde des Landratsamts Fürth in Bayern.

Ludwig betonte, dass auf Anregung der Task Force sofort damit begonnen werde, ein eigenes Referat für Medikamentenaufsicht im Ministerium aufzubauen. Fünf Stellen seien dafür vorgesehen. Außerdem soll die einst abgeschaffte Innen-Revision im Ministerium wiederbelebt werden. Bei den sieben Stellen, die nun im Landesamt ausgeschrieben werden, handele es sich vor allem um Inspektoren. Er habe keine Zweifel, dass man dieses Personal auf dem Markt finden werde, sagte Ludwig.

Amtschef Mohr präsentierte sich am Mittwoch während der Ausschussitzung als tatkräftiger Aufklärer. Tatsächlich aber kommt er als Behördenleiter im Bericht der Task Force schlecht weg. Viel zu lange habe sein Haus die illegalen Praktiken von Lunapharm ignoriert.

„Ich bin genauso betroffen wie Sie“, antwortete Mohr auf Fragen von Abgeordneten zu den Versäumnissen des Landesamts. Eine persönliche Schuld sehe er nicht. Das Führungsprinzip im Haus sehe so aus, dass es in den Abteilungen die entsprechende fachliche Kompetenz gebe und von den dortigen Leitern an ihn als Präsidenten die Aufforderung ergehen müsse, in diesem oder jenem Fall tätig zu werden. Dies sei jedoch nicht erfolgt. Mehrfach beschuldigte Mohr einen Dezernatsleiter, ihn nicht über die Tragweite der Lunapharm-Angelegenheit unterrichtet zu haben. Bei mehreren Abgeordneten stießen diese Aussagen auf scharfe Kritik.