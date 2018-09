XXL-Zucchini erringt den ersten Platz

Jörg Kühl

Beelitz (MOZ) Nadine Sobolewski aus Ragow hat bei der Gemüsemeisterschaft in Beelitz mit einer Riesen-Zucchini den ersten Platz gewonnen. Die 34-Jährige hatte sich das vierte Mal an den Gemüsemeisterschaften im Spargelhof Klaistow beteiligt, dieses Mal aber erstmals eine Preis nach Hause getragen. Die Zucchini gedieh in ihrem Garten in Ragow.

Um die zarte Schale des Gemüses vor allem im voranschreitenden Wachstumsstadium zu schützen, legte sie eine Styroporplatte unter das Gemüse. Ein eigens konstruiertes Dach schützte gegen Regen und Sonnenstrahlung. Nadine Sobolewski sagt, das Gärtnerische liege in ihren Genen. Bereits ihre Großeltern hätten grüne Daumen gehabt. In ihrem Garten züchtet sie außerdem Riesenkürbisse und XXL-Tomaten.

Das Zucchini-Siegerexemplar bringt stolze 31,47 Kilo auf die Waage und misst ganze 80 Zentimeter Länge. Das Gemüse bleibt noch einige Wochen im Spargelhof Klaistow ausgestellt. Dort kann es im Rahmen eines Wochenendausflugs besichtigt werden. Die Riesenexemplare der Zucchinis sind übrigens nicht essbar. Zucchinis sind eine Unterart des Gartenkürbisses. Ursprünglich stammt das Gewächs aus Europa, die Vermarktung begann Ende des 17. Jahrhunderts in Italien. Zucchinis gelten als kalorienarm, vitaminreich und leicht verdaulich, weil sie viel Wasser enthalten.(jök)