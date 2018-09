Stadt ist auf Hinweise angewiesen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Immer wieder verschandeln Sperrmüllhaufen oder illegal entsorgter Müll das Stadtbild. Die Stadt sei nicht in der Lage mit Ordnungsamtsmitarbeitern das Stadtgebiet zu bestreifen, um Verursacher festzustellen. Man sei auf Hinweise angewiesen, sagt Jörg Slupecki, Bereichsleiter Ordnung.

Es ist eher Zufall, dass ein Müllfrevler der Stadt dann doch ins Netz geht. Jörg Slupecki, Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung, erzählte jüngst von einem Mann, der eine große Zahl Äpfel, die er eigentlich im Tiergehege abgeben wollte, dort aber noch los wurde, einfach auf der Insel abgekippt hat. In diesem Fall könne ein Verfahren eingeleitet werden wegen illegaler Müllentsorgung.

Doch oft genug können die Täter nicht ermittelt werden. „Unsere Mitarbeiter sind nicht in der Lage, das ganze Stadtgebiet zu bestreifen“, sagte Slupecki jüngst im Stadtentwicklungsausschuss. Man sei vielmehr auf die aktive Mitwirkung der Bürger angewiesen, dass die zum Beispiel ein Anzeige stellen, wenn ihnen auffällt, dass illegal Müll in die Landschaft gekippt wird. „Jeder merkt was, aber keiner sagt was“, brachte Slupecki das Problem auf den Punkt. Darüber hinaus hat das Ordnungsamt noch ein anderes Problem. Denn es ist nicht Herr des Verfahrens, kann keine Bußgelder verteilen. Dafür ist wieder der Landkreis zuständig. Bürgermeister Frank Balzer versprach derweil, sich beim Landkreis dafür einzusetzen, dass Anzeigen mehr verfolgt werden und dass eine Art Müllpolizei eingesetzt wird.

Wobei in Eisenhüttenstadt das Hauptproblem die vielen Sperrmüllhaufen sind, die über das ganze Stadtgebiet verteilt an den Straßenrändern liegen. Wolfgang Perske, Vorsitzender des Ausschusses, war im Vorfeld des Ausschusses durch die Stadt gefahren und konnte im Ausschuss von einer Vielzahl von Straßen berichten, wo Sperrmüll am Straßenrand stand. Für viele sei das ein Problem, weil es dazu führt, dass Ordnung und Sauberkeit in der Stadt nicht mehr gegeben ist.

Die Stadt, die beiden großen Wohnungsunternehmen und das kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) wollen nun gemeinsam besprechen, wie diese Probleme zu lösen sind. Das werde aber nicht einfach, schränkte Jörg Slupecki ein. Und er nannte ein Beispiel, wie Probleme unnötig verschärft werden. Bei Sperrmüllhaufen, die längere Zeit liegen, weil sie zu früh an den Straßenrand gelegt oder nicht rechtzeitig abgeholt würden, würde noch weiterer Müll dazu geschmissen. Das führt dazu, dass ein Müllauto dann schneller voll ist, als geplant, die Tour früher beenden muss – der Müll bleibt an anderer Stelle liegen.

Auch Enrico Hartrampf, Leiter Wohnungswirtschaft bei der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi), kennt das Problem seit Jahren, zumal es durch den Stadtumbau oder die komplette Sanierung von Gebäuden immer wieder dazu kommt, dass Mieter ihre Wohnungen verlassen. Die Hauswarte seien angehalten, jeden Müllhaufen sofort der KWU zu melden. Denn nicht jeder, der ausrangierte Möbel vor die Haustür stellt, hat auch das KWU informiert. Mitunter passiere es mehrmals, dass Hauswarte Stellplätze benennen, bis dann tatsächlich ein Müllauto kommt. „Das kann dann bis acht Wochen dauern, bis der Müll abgeholt wird“, erklärte Enrico Hartrampf. Eine generelle Aussage, wie lang es dauert, bis es zur Entsorgung kommt, könne aber nicht getroffen werden. Unter anderem diese Probleme sollen nun in einem Gespräch mit der KWU, das schon einmal terminiert war, aber verschoben werden musste, besprochen werden.