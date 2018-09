Über Freundschaft und Vertrauen

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Ursprünglich sollte es ein kurzer Werbefilm für das Piratencamp werden. Ein maximal fünfminütiger Clip, den Norbert Leitzke, Gründer der Kindervereinigung und Erfinder des Ferienlagers am Helenesee, im Internet teilen wollte, um die Bedeutung des Camps zu erklären, das es seit 1991 gibt. Doch nachdem die ersten Aufnahmen im Kasten waren, wurde allen Beteiligten schnell klar, dass es eine viel größere Geschichte gibt, die es zu erzählen gilt.

Darin geht es um Freundschaft zwischen Alt und Jung, zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft und Lebenslagen, um emotionale Bindungen und Vertrauen, aber auch darum, dass nicht immer alles so bleiben kann, wie es war. Mehr als genug Material für einen knapp 50-minütigen Spielfilm, der inzwischen kurz vor seiner Vollendung steht. Drei mal 14 Stunden hat Hobbyfilmemacher Christian Möller aus Rosengarten das Piratencamp 2018 mit seinem Team und aufwendiger Technik begleitet. Und das ohne finanzielle Gegenleistung. Mit dabei hatten sie spezielle Kinokameras, eine Drohne und sogar ein 90 Kilogramm schwerer Kran, der für spezielle Aufnahmen am Strand aufgebaut wurde. „Wir haben die echte Atmosphäre vor Ort eingefangen, aber es gibt auch einige Spielszenen“, erklärt Christian Möller. „Ziel ist es, die Grenze zwischen Film und Wirklichkeit verschwinden zu lassen.“

Ausgangspunkt der Handlung ist ein reales Dilemma: Norbert Leitzke organisiert das Piratencamp ebenso wie weitere Fahrten schon zum zweiten Mal in Folge ehrenamtlich. Seit er zum 1. Januar 2017 in Rente ging, ist seine Stelle nicht neu besetzt und der Zuschuss des Jugendamtes weggefallen. „Ohne Spender und Sponsoren ginge gar nichts“, sagt er. Denn das Camp – sechs Tage Vollpension kosten 125 Euro, ermäßigt 95 Euro – ist nicht kostendeckend. Doch für den 68-Jährigen ist es eine Herzensangelegenheit, dass jedes Kind einmal im Jahr in den Urlaub fahren können sollte. Aus dem Grund nimmt er immer wieder Anmeldungen entgegen, obwohl ihm klar ist, dass er damit körperlich an seine Grenzen geht.

Hier setzt der Film ein. „Dies ist das allerletzte Piratencamp mit mir. Ich werde aufhören“, teilt Norbert Leitzke den Kindern in einer Eingangsszene mit. „Obwohl alle wussten, dass es nicht real ist, war das ein sehr emotionaler Moment“, erinnert sich Christian Möller. In der Geschichte ist Norbert Leitzkes Nachfolger ein übler Typ, der kein Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufbauen kann, bis es zum dramatischen Showdown kommt. Ob es ein Happy-End gibt, soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Die öffentliche Premiere von „Der Fluch des Piratencamps“ ist am 23. September um 14 Uhr im Kleist Forum. Im Anschluss wird der Film auch auf DVD und Blue-ray erhältlich sein. Jeder Teilnehmer bekommt ein Exemplar zur Erinnerung.(soj)