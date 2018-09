Klosterfelder tragen ihren Protest in die Ausschüsse

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Erneut haben sich Klosterfelder Mieter der Wandlitzer Wohnungsverwaltung eindrucksvoll Gehör verschafft und im Wandlitzer Bauausschuss vehement gegen die Kündigung ihrer Garagen und Gärten protestiert. Sie forderten von den Mitgliedern im Bauausschuss Stellungnahmen ab und beschwerten sich, über die Bauabsichten der Gemeinde nicht informiert worden zu sein. Betroffen sind unmittelbar und zuerst die Mieter aus der Ernst-Thälmann-Straße 18 und 20. Sie bekamen bereits Kündigungen für Gärten und Garagen, da auf diesem Grund 2019 der Erweiterungsbau der Klosterfelder Schule entstehen wird. Als „menschenverachtend, grausam und unfair“ kritisierten die Mieter das Vorgehen der Verwaltung. Eine Frau aus der Ernst-Thälmann-Straße 20 berichtete von ihrem Schicksal. Sie bewohnt mit ihrem pflegebedürftigen Mann seit 15 Monaten eine Erdgeschoss-Wohnung. „Jetzt erfahren wir, dass es vor unseren Fenstern einen Parkplatz und eine öffentliche Straße geben wird. Wir verlieren unseren Garten, der in unserer schwierigen persönlichen Situation unser letztes Idyll war. Mit uns wird hier sehr unfair umgegangen. Hätten wir das früher gewusst, wir hätten die Wohnung nicht angemietet“, schimpfte die Frau und bekam von den Klosterfeldern Beifall.

Gleichwohl, auf viele Fragen erhielten die Gäste keine Antwort. So wusste weder der Bauausschussvorsitzende Oliver Borchert noch andere Gemeindevertreter eine Antwort auf die Frage, warum bereits sämtliche Gärten hinter den Blöcken in der Ernst-Thälmann-Straße vermessen wurden. Auch über die konkrete Verteilung der Parkplätze und mögliche Lösungen für die Anwohner konnten die Befragten nicht antworten. „Von einer klammheimlichen Kündigung seitens der Wohnungsverwaltung kann keine Rede sein“, nahm Rüdiger Stumpf vom Bauamt die Wohnungsverwaltung in Schutz. Zugleich musste er sich den Zorn der Bürger gefallen lassen. Diese hätten bei Nachfragen im Bauamt zur Antwort bekommen, die Verwaltung könne so handeln, weil sie nämlich Eigentümer der Flächen sei.

Letztlich verließen die Klosterfelder Bürger unzufrieden die Ausschusssitzung. Sie nahmen immerhin die Empfehlung mit, die Sitzung des Hauptausschusses am 17. September um 17.30 Uhr und die Tagung der Gemeindevertretung am 27. September um 19 Uhr zu besuchen. „Dort sind die Verantwortlichen dabei“, wurde mit Blick auf Kämmerer Christian Braungard und Bürgermeisterin Jana Radant empfohlen. Borchert machte im Namen des Ausschusses klar, den Gemeindevertretern sei die Brisanz der Standortentscheidung für den Anbau nicht bewusst gewesen. „Das regelte die Wohnungsverwaltung, diese Vertragsverhältnisse sind nicht unser Bereich“, formulierte Borchert. Jörg Striegler reagierte ähnlich. „Dass sich mit dieser Standortentscheidung ein derartiges Konfliktpotenzial aufbaut, hätte ich gern vorher gewusst“, teilte er mit. Jörg-Peter Rosenfeld konstatierte: „Es ist offenbar nicht gelungen, die Menschen zu informieren.“ Borchert plädierte aus diesem Grund für eine geeignete Informationsveranstaltung in Klosterfelde.