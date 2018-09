Kampf um mehr Aktive prägt die Arbeit

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Im Amt Scharmützelsee gibt es eine neue Feuerwehrspitze. Der bisherige Stellvertreter Andreas Diebert ist ab sofort Amtswehrführer, als sein Vize wurde Detlef Mendel berufen. Das hat der Amtsausschuss am Dienstagabend formal festgelegt.

Die Abstimmung im Amtsausschuss in Bad Saarow war eine derartige Routinesache, dass der Vorsitzende Siegward Wiesner sie fast vergessen hätte, bevor er der neuen Amtswehrführung Blumen überreichte. Per einstimmigem Beschluss werden die Feuerwehren in den Scharmützelsee-Gemeinden in den nächsten sechs Jahren von Andreas Diebert aus Wendisch Rietz und Detlef Mendel aus Bad Saarow geführt. Der bisherige Amtswehrführer Dierk Bünger war auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

Abgesprochen war der Wechsel seit längerem, zuletzt gab es im Juli ein entsprechendes Gespräch zwischen Amtsverwaltung und Ortswehrführern. Sowohl Diebert als auch Mendel haben bereits Führungserfahrung. Diebert fungierte bisher als Stellvertreter von Bünger, Mendel ist Ortswehrführer in Bad Saarow. Diebert hat zudem, wie für seine Aufgabe vorgeschrieben, den Wehrführerlehrgang mit Erfolg abgeschlossen und eine Teilnahme am Lehrgang Verbandsführer hinter sich. Mendel muss letzteren gemäß der Vorschrift in den nächsten zwei Jahren nachholen.

Eine Kursänderung bedeutet der Wechsel an der Spitze aber nicht, wie Diebert am Mittwoch betonte. „Ich habe mit Dierk Bünger sehr gut zusammengearbeitet. Die Dinge, die wir angeschoben haben, enden jetzt nicht. Unsere gemeinsamen Ziele und unsere Strategie werden fortgesetzt.“ Dabei geht es nach seiner Schilderung vor allem um zwei Dinge – um die Ausstattung der Feuerwehren und um deren Personal. Die Modernisierung der Fahrzeugflotte schreitet auch ganz aktuell voran. Am Sonnabend bekommt die Bad Saarower Feuerwehr bei ihrem Tag der offenen Tür ein neues Hilfeleistungsfahrzeug. Ende des Jahres gibt es ein neues Tanklöschfahrzeug für Wendisch Rietz, und auch den Austausch der 30 Jahre alten Drehleiter in Bad Saarow gegen eine neue im nächsten Jahr hat der Amtsausschuss bereits beschlossen.

Beim Personal hingegen ist die Lage uneinheitlich. Während Diebert zum Beispiel die Feuerwehr Wendisch Rietz mit 32 Aktiven als gut besetzt ansieht, sind sein Sorgenkind die Freiwilligen in Bad Saarow – diejenigen, die dort fehlen. Im mit Abstand größten Ort im Amt, dessen Einwohnerzahl seit Jahren stetig wächst, gibt es weniger als 15 aktive Feuerwehrleute. Als „prekär“ bezeichnet Diebert diese Situation.

Als Maßnahme, die Situation zu verbessern, sei der Tag der offenen Tür gedacht. Doch das alleine reiche nicht, glaubt der neue Amtswehrführer. „Wir müssen die Menschen direkt ansprechen“, fordert der 36-Jährige, der beruflich in der Stabsstelle Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises Oder-Spree tätig ist. Es müsse ein Problembewusstsein bei den Einwohnern geschaffen werden. „Die Feuerwehr kann nur dann zuverlässig kommen, wenn dort ausreichend Leute hingehen“, sagt er. Dabei seien die Voraussetzungen in Bad Saarow eigentlich günstig. Im Klinikum und in der Tourismusbranche gebe es viele Arbeitsplätze, so dass dort tätige Feuerwehrleute anders als Pendler bei einem Alarm schnell in der Wache wären.

Wie notwendig eine ausreichende Zahl Aktiver ist, verdeutlicht nach Ansicht von Diebert die aktuelle Einsatzstatistik. Die Feuerwehr Bad Saarow sei 2018 bereits knapp 100 Mal gerufen worden, die Wendisch Rietzer hätten am führen Mittwochmorgen ihren 103. Einsatz in diesem Jahr absolviert.