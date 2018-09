Machtsignale aus der Provinz

Ellen Hasenkamp

Neuhardenberg (MOZ) An der Kulisse lag es bestimmt nicht. Das klassizistische Schloss Neuhardenberg, der Brandenburger Septemberhimmel und die weiß-blauen CSU-Fahnen ergänzten sich aufs Schönste. Doch als Alexander Dobrindt seine christsoziale Bundestagstruppe an den langen Konferenztischen begrüßte, war bereits klar: Der CSU-Knaller des Tages fand rund 850 Kilometer weiter westlich statt. In Brüssel verkündete just an diesem Mittwochmittag der CSU-Europapolitiker Manfred Weber, dass er die europäischen Konservativen in die wichtige EU-Wahl nächstes Jahr führen will und dann möglichst auch EU-Kommissionspräsident werden will.

Doch die EU-Wahl im nächsten Mai ist nicht gerade das, was die CSU derzeit am meisten bewegt. Erst auf Nachfrage versichert Dobrindt dem Kollegen Weber seine „volle Unterstützung“. Dann fährt auch schon Markus Söder in der ostdeutschen Provinz vor, der am 14. Oktober die absolute Mehrheit der CSU in Bayern verteidigen soll und freimütig zugibt: „In diesem Teil der Welt war ich noch nicht.“

Tatsächlich ist die Wahl des Tagungsortes ungewöhnlich. Bislang trafen sich die CSU-Abgeordneten im Sommer im bayerischen Kloster Banz. Doch Dobrindt strebt eine andere Sichtbarkeit an – die frühere gemütlich klingende „CSU-Landesgruppe“ hat er bereits umbenannt in eine selbstbewusste „CSU im Bundestag“. Und Neuhardenberg liegt zwar weit entfernt von Brüssel, aber nahe genug an Berlin, um diesen Gestaltungsanspruch zu signalisieren.

Nach dem Krach um die Flüchtlingspolitik stehen in der Union die Zeichen nun auf Waffenruhe. „Das wichtigste ist Unterhaken“, nennt es Ministerpräsident Söder, dem die Umfragen nichts Gutes verheißen.

Söder ist aber nur einer der Gäste. Eingeladen ist auch US-Botschafter Richard Grenell – quasi Trumps Mann in Berlin. Eine Einladung ganz nach Dobrindts Geschmack: Denn natürlich unterstreicht der Besuch des Botschafters auch die internationalen Ambitionen der CSU. Und eine kleine Spitze gegen den Koalitionspartner SPD ist es auch. Denn nachdem Außenminister Heiko Maas jüngst für einen gewissen Sicherheitsabstand zum Amerika Trumps plädierte, betont Dobrindt nun: „Die transatlantische Partnerschaft ist für uns von größter Bedeutung.“