Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Seit einiger Zeit betreut Dr. Theresa Friedersdorff Patienten der ehemaligen Frauenarztpraxis Pachtner in der Liebknechtstraße 15. Mittlerweile ist Friedersdorff, die in Berlin studierte, mit ihrer Praxis als Zweigstelle des Medizinischen Versorgungszentrums Bad Saarow komplett in Beeskow niedergelassen. Laut der kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg ist die Versorgungslage in Beeskow damit gewährleistet.

Die Sprechzeiten der Praxis sind Montag von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr. Neben Dr. Theresa Friedersdorff gibt es mit Dipl. Med. Matthias Mierke einen weiteren Frauenarzt in Beeskow.(lb)