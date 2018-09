Brandenburg feiert trotz schlechter Ernte

dpa

Potsdam (dpa) Trotz des schlechten Ernteergebnisses aufgrund von Dürre und ausbleibendem Regen in diesem Jahr wird in Brandenburg in diesem Jahr nicht auf das traditionelle Dorf- und Erntefest verzichtet.

„Gerade in dieser schwierigen Situation benötigten die Landwirte viel Unterstützung und Zuspruch“, sagte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD). Am Samstag und Sonntag wird in Neuzelle (Oder-Spree) gefeiert: mit Festumzug, Regionalmarkt, Technikschau, Prämierung der schönsten Erntekronen und Wahl der Erntekönigin. 15 000 bis 20 000 Besucher werden vom Amt Neuzelle als Veranstalter erwartet. In Neuzelle wird derzeit auch die Stiftung des örtlichen Zisterzienserklosters vor 750 Jahren gefeiert.

Die Verluste in der Brandenburger Landwirtschaft werden nach Angaben von Vogelsänger mit rund 260 Millionen Euro beziffert. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Umfang von 88 000 Hektar sei extrem betroffen, etwa 1000 Betriebe im Land seien bereits in ihrer Existenz gefährdet, sagte er. Vom Bund seien 23 Millionen Euro Hilfe angekündigt, das Land steuere die gleiche Summe bei, sagte der Minister. Als Soforthilfe habe das Land bereits ein Programm aufgelegt, über das Betriebe maximal 15 000 Euro Zuschuss für Futtermittel erhalten.

Bei Getreide rechnen die Landwirte mit Ausfällen von 30 bis 50 Prozent, bei Futtermais von über 50 Prozent bis hin zu Totalausfällen, sagte Heiko Terno, Vize-Präsident des Landesbauernverbandes. „Wenn die Preise für Agrarprodukte und Lebensmittel kostendeckend wären, würden die Betriebe auch mit solchen Jahren zurecht kommen“, sagte er. Erlöse von beispielsweise 31 Cent pro Liter Milch über die Molkereien seien extrem unanständig. „Auch die Verbraucher haben es in der Hand, für mehr Ehrlichkeit zu sorgen. Sie sollten zu regionalen Produkten greifen“, sagte er.