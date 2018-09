Ruckrede macht Ernst Reuter unsterblich

Michael Bienert, Geschäftsführer der Stiftung Ernst-Reuter-Archiv. Wohl kaum eine Berliner Rede war so prägend für die Nachkriegsjahre wie Ernst Reuters Ansprache am 9. September 1948 vor dem Reichstag. © Foto: dpa/Kristin Bethge

dpa

Berlin (dpa) Es sind diese ganz besonderen Momente, die ein Ereignis mit dem Prädikat historisch adeln. Ihnen wohnen große Bedeutungsschwere, besondere Betroffenheit, epochale Veränderung, große Emotionen oder eine oft schwer zu beschreibende Faszination des Augenblicks inne. Und sie können die beteiligten Menschen unsterblich machen. Ernst Reuters berühmte Ruckrede vor dem Berliner Reichstag 1948, die sich am 9. September zum 70. Mal jährt, war ein solcher Moment. Dabei ging es um nicht mehr und nicht weniger als das nackte Überleben einer bedrohten Stadt in Freiheit.

300 000 oder vielleicht sogar 350 000 Menschen strömen an diesem Tag auf den Platz der Republik vor dem zerschossenen Reichstag, zu einer Freiheitskundgebung, wie es damals heißt. „Ihr Völker der Welt“, ruft der SPD-Politiker Reuter (1889-1953) fast flehentlich ins Mikrofon. „Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt!“ Die Rede wird live im Radio übertragen, eine Vielzahl internationaler Berichterstatter trägt Reuters Botschaft in die ganze Welt.

Zu dem Zeitpunkt, gut drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist Berlin faktisch bereits eine geteilte Stadt, wenngleich die Trennung noch nicht endgültig zementiert ist. Politiker wie Reuter - seit 1947 von den Stadtverordneten gewählter, aber von den Russen nicht anerkannter Oberbürgermeister - verstehen die drei West-Sektoren als Bollwerk der Freiheit gegen die „Macht der Finsternis“, also den Einfluss der Sowjets.

Diese beginnen im Ost-Sektor damit, mit Hilfe der SED ein kommunistisches System zu etablieren. Bei vielen wächst die Angst, dass Diktator Josef Stalin nach der ganzen Stadt greifen will, wächst die Angst vor neuem Krieg. Der Beginn der Berlin-Blockade am 24. Juni 1948, die als Reaktion auf die Einführung der D-Mark die West- Sektoren von allen Versorgungswegen zu Land und zu Wasser abschneidet, verstärkt diese Befürchtungen. Amerikaner und Briten beginnen, die Versorgung über eine Luftbrücke zu organisieren. Reuter, der die Erfolgsaussichten anfangs mit Skepsis sieht, sorgt dafür, dass sich die Berliner auf das große Wagnis einlassen.

„Reuters Rede hatte in dieser historischen Situation zwei Ziele“, erläutert Michael Bienert, Geschäftsführer des Ernst-Reuter-Archivs in Berlin. „Zum einen ging es darum, die Solidarität und den Zusammenhalt der Berliner zu stärken und sich selbst Mut zu machen“, so der Experte. „Zum anderen darum, den Freiheitswillen der Berliner zu bekunden, ihr Bekenntnis zu den Werten der Demokratie, und die West-Alliierten an ihre Verantwortung für die Stadt zu erinnern.“

Denn im September 1948 ist keineswegs sicher, dass der Westen an Berlin festhält, im Hintergrund gibt es immer wieder Verhandlungen und Gespräche mit den Sowjets. Reuter warnt in seiner Rede denn auch vor einem weltpolitischen Deal auf Kosten Berlins. „Uns kann man nicht eintauschen, uns kann man nicht verhandeln, und uns kann man auch nicht verkaufen.“

Bemerkenswert ist, dass Reuter in jener Zeit wiederholt flammende Reden mit ähnlicher Stoßrichtung vor Zehntausenden Menschen hält, die aber heute kaum in Erinnerung sind. Anders als seine Ansprache vom 9. September 1948, als Reuter als letzter von mehreren Rednern vor dem Reichstag auftritt. Woran das liegt, da ist sich auch Experte Bienert nicht sicher. „Vielleicht war es seine besondere Emotionalität, vielleicht auch das große mediale Interesse.“

Klar ist dagegen, dass der SPD-Politiker an jenem Spätsommertag frei spricht, ohne Manuskript. Lediglich einen Notizzettel habe er dabeigehabt, erinnerte sich sein Sohn Edzard Reuter später, seinerzeit als Student vor dem Reichstag dabei. „Ich glaube nicht, dass diese Sätze darauf standen.“ Eine so emotionale Rede zum Abschluss der Kundgebung sei damals nicht absehbar gewesen.

„Mein Vater war, als er in den kritischen Jahren des Kampfes um das Überleben dieser Stadt als freies Gemeinwesen Verbündete in aller Welt suchte, oft genug der physischen und psychischen Erschöpfung, ja der Verzweiflung nah“, schilderte der einstige Vorstandschef der Daimler-Benz AG einmal. Ernst Reuter sei in jeder Hinsicht ein Kämpfer gewesen.

Am Ende lohnt sich sein Kampf. Die West-Alliierten halten die Luftbrücke fast ein Jahr lang aufrecht. Die Stadt bleibt über die Jahrzehnte der Teilung eine Insel der Demokratie und der Freiheit, ist heute die Hauptstadt eines wiedervereinten Deutschland. Reuter sieht diesen Lauf der Geschichte mit einem „neu gewordenen“ deutschen Volk schon 1948 voraus: „Und Volk von Berlin, sei dessen gewiss, diesen Kampf, den wollen, diesen Kampf, den werden wir gewinnen.“