Verkehrskontrolle mit gezückter Pistole

Roland Becker

Velten (HGA) Ein Veltener zeigte sich entsetzt, dass bei einer Verkehrskontrolle eine Beamtin sofort die Waffe zog. Das sei erlaubt und diene der Eigensicherung, heißt es vonseiten der Polizei.

Angegurtet oder nicht? Diese Frage ist demnächst Gegenstand eines Prozesses am Amtsgericht Oranienburg. Dass Autofahrer und Polizisten im Fall von vorgeworfenen Verkehrsverstößen unterschiedlicher Meinung sind, gehört zum Alltag auf den Straßen. Dass bei einer normalen Verkehrskontrolle aber gleich die Waffe gezogen wird, findet ein Veltener alles andere als normal.

4. April gegen 9.30 Uhr: Diesen Zeitpunkt wird der 53-jährige Thorsten Penzek so schnell nicht vergessen. Seiner Darstellung nach fuhr er von Velten-Süd Richtung Hennigsdorf, um an der Star-Tankstelle seinen Wagen zu waschen. In Höhe der Bahnschranke auf der Rosa-Luxemburg-Straße bemerkte er erstmals einen Streifenwagen, der ebenfalls Richtung Hennigsdorf gefahren sei. Nach seinen Angaben habe dieser ihm aber kein Zeichen gegeben, dass er stoppen solle. Doch an der Tankstelle standen die Polizisten plötzlich an seinem Auto.

Nachdem die beiden Beamten – ein Mann und eine Frau – aus ihrem Dienstwagen ausgestiegen waren, hätte sie ihm vorgeworfen, während der Fahrt nicht angeschnallt gewesen zu sein. Penzeks Reaktion: „Und das Ding an meinen Schultern, was ist das?“ Der Dialog, der sich um die vorgeworfene Ordnungswidrigkeit entwickelte, sei von beiden Seiten leicht pampig geführt worden, erinnert sich der Betroffene. In dem Moment, als der Beamte Führerschein und Zulassungspapiere verlangt habe, sei ihm plötzlich aufgefallen, dass die Polizistin „mit gezogener Waffe an der Beifahrertür stand. Und sie hatte die gesamte Zeit über die Pistole in der Hand“.

Genau diese Handlungsweise ist es, die den Veltener noch mehr aufregt, als dass er seiner Ansicht nach zu Unrecht eines Verkehrsverstoßes bezichtigt wird. „Ich kam mir wie ein Schwerverbrecher vor“, empört er sich. Hinzugekommen sei, dass der Beamte ihn im Verlauf der Kontrolle einmal derart angeschrien habe, dass Angestellte und Kunden auf die Situation aufmerksam geworden seien. „Die Art und Weise der Kontrolle hat mich fühlen lassen, wie wehrlos man sich der Polizei ausgeliefert fühlt“, sagt er noch fünf Monate später.

Hat also die Polizistin mit dem Ziehen ihrer Dienstwaffe überreagiert? Von Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, kommt ein klares Nein. Die Pistole zu ziehen, „ist legitim“, sagt sie. Bei Verkehrskontrollen sei es üblich, dass zwei Beamte im Einsatz sind. Während der eine Polizist den Autofahrer anspricht, „sichert der andere Beamte auf der Beifahrerseite. Er beobachtet, was im Inneren des Fahrzeugs passiert“, erläutert sie. So behalte dieser Beamte genau im Auge, was der Verkehrsteilnehmer aus der Tasche zieht: Sind es die geforderten Papiere oder etwas potenziell Gefährliches? Damit sichere er den kontrollierenden Beamten. Schon in der Polizeischule werde gelehrt, wie wichtig die Eigensicherung ist.

„Wir sind den Stimmungsschwankungen der Leute ausgeliefert“, beschreibt Röhrs die Situation ihrer Kollegen im Einsatz. Um jede eskalierende Lage sofort im Griff zu haben, hat eine Hand des sichernden Beamten immer am geöffneten Holster zu liegen. Früher war dies die einzig übliche Handlungsanweisung. Seit einigen Jahren, so Röhrs, sei es den Polizisten aber erlaubt, die Waffe aus dem Holster zu ziehen. „Dabei darf sie nicht gegen Personen gerichtet werden, sondern muss mit beiden Händen gefasst und mit dem Lauf nach unten gehalten werden.“

Die Schrecksekunde, die der Veltener erlebt hat, kann also jedem widerfahren. Für Thorsten Penzek endet die Kontrolle mit gezückter Pistole nun vor dem Richter. Weil er das Knöllchen und die nachfolgenden Forderungen nicht beglichen hat, wird über seinen Fall am 2. Oktober um 10.30 Uhr im Oranienburger Amtsgericht verhandelt. Penzek weicht nicht davon ab, dass er angeschnallt gewesen sei und sich die Beamten beim Blick in seinen Wagen im Vorbeifahren geirrt haben müssen. Für ihn sei das Anschnallen schon deshalb eine Selbstverständlichkeit, weil er beruflich im Fahrdienst für Behinderte tätig sei. Außerdem sei sein Mercedes CLK Coupé so ausgestattet, dass ein Fahren ohne Gurt kaum möglich sei. „Zu den akustischen und optischen Signalen kommt noch der Gurtbringer. Der schiebt nach dem Zünden den Gurt nach vorn. Wenn ich ihn nicht anlege, habe ich den Gurtbringer am Hals“, beschreibt Penzek diese eher unangenehme Situation.

Für Marcus Gülpen ist das durchaus ein Indiz, das in der Verhandlung eine Rolle spielen könnte. Weshalb soll sich jemand in eine solche unbequeme Lage bringen, nur um nicht angeschnallt zu sein? Der Berliner Anwalt ist seit 25 Jahren auf Verkehrsrecht spezialisiert und in dieser Funktion auch für den ADAC tätig. Aus seiner Berufserfahrung heraus weiß er, dass es für den Veltener, der keine Zeugen hat, schwer werden dürfte, den Richter von seiner Unschuld zu überzeugen. Die größten Chancen hätte er, wenn sich die beiden Beamten in ihren Aussagen widersprechen würden. „Ich habe es bisher aber kaum erlebt, dass sich Polizeibeamte nicht vorher abgesprochen haben. Die wissen über den Ablauf einer solchen Verhandlung Bescheid“, sagt ihm seine Berufserfahrung. Es komme aber häufiger vor, dass ein Richter solch ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren einstellt. „Das ist wie ein Freispruch zweiter Klasse.“ Der Nachteil: Besitzt der Betroffene keine Versicherung für Verkehrsrecht, bleibt er auf den Verfahrenskosten sitzen.