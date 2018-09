Gefahr durch sitzende Kunden

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die restriktive Haltung der Bauverwaltung im Landratsamt im Umgang mit dem Imbissladen „Cook rein“, der nicht öffnen darf, sorgt für Verwunderung und Sorgen. Würde die Begründung von Baudezernent Egmont Hamelow (CDU) konsequent umgesetzt werden, „müssten wir die ganze Stadt sperren“, befürchtet Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos).

Das Geschäftsgebäude Schul-straße 4–8 liegt wegen möglicher Munitionsbelastungen in der Gefährdungsstufe 8. Für Egmont Hamelow ist das der Grund, bei der Baugenehmigung mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Für das komplette 2 000 Quadratmeter große Grundstück muss eine Kampfmittelfreiheitsbescheingung vorgelegt werden, weil es nach einem Mieterwechsel auch eine Nutzungsartenänderung gab. Im geplanten Suppenladen wurde zuvor Unterwäsche verkauft. Das Fehlen der Kampfmittelfreiheitsbescheinigung fiel der Baubehörde jedoch erst nach einem halben Jahr auf, wenige Tage, bevor der neue Laden Anfang Juli öffnen sollte.

Jetzt soll die Bescheinigung nicht nur für die Ladenfläche, sondern für das gesamte Grundstück vorgelegt werden. Die übrigen Mieter sind beunruhigt. Im Haus befinden sich weitere Läden, Büros und eine Sprachschule. Müssen sie ihre Läden für die Kampfmittelsondierung schließen? „Ist die Suche überhaupt notwendig?“, fragt An-dreas Wiersma, der das Geschäft M&G Augenoptik im Haus betreibt. Für das 1993 neu errichtete Gebäude gab es damals eine Absuche nach Kampfmitteln. Wegen der besonders tiefen Keller müsse man doch von einer gewissen Sicherheit ausgehen können.

Bei einer Nutzungsartenänderung wird dennoch eine neue Bescheinigung notwendig. Der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann plädiert dafür, den Ladenbetrieb von „Cook rein“ zu dulden, bis die Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorliegt. Derzeit kann niemand sagen, wann das Grundstück abgesucht werden könnte und wer die Kosten übernimmt. Zwischen den Verwaltungen finden Gespräche statt. Ladeninhaberin Gudrun Fromm wandte sich an die Vorsitzende des Petitionsausschusses im Kreistag, Nicole Walter-Mundt (CDU). Hausverwalter Oliver Handschuck aus Berlin hofft auf eine schnelle Einigung im Sinne seiner Mieter. „Wir wollen, dass Leben in dem Laden ist und bemühen uns um eine Lösung“, sagte Handschuck, der sich über die „sehr restriktive Haltung“ der Bauverwaltung wundert. Der Schaden sei immens: Der Vermieter habe einen Mietausfall, die Ladeninhaber hätten trotz ihrer Investition keine Einnahmen, und die Stadt erleide einen Imageschaden.

Dass Oranienburg im wahrsten Sinne des Wortes ein schwieriges Pflaster ist, hat sich bei vielen Investoren durchaus herumgesprochen. Tatsächlich gebe es weitere Fälle, in denen Investitionen wegen der Kampfmittelfreiheitsbescheinigung stocken, räumt Bürgermeister Laesicke ein. „Die Kriterien werden strenger“, sagte er. Es müsse aber möglich sein, in der Schulstraße einen Bestandsschutz für die Ladennutzung zu ermöglichen. Lae-sicke will sich darüber mit der Kreisverwaltung verständigen.

Bei vorigen Mieterwechseln musste in keinem Fall eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorgelegt werden. „Nicht jede Nutzungsänderung unterliegt der Baugenehmigungspflicht“, erklärte Dezernent Hamelow auf Anfrage. Im betreffenden Geschäftslokal befand sich zunächst ein Telekom-Laden, nach 2001, dem Datum ab dem strengere Kriterien bei der Kampfmittelsuche gelten, eröffnete ein Backshop, danach der Wäscheladen. In allen Geschäften habe der Schwerpunkt des Betriebs im Verkauf gelegen, bei „Cook rein“ sollen die verkauften Speisen aber auch vor Ort verzehrt werden. Hamelow, der sich heute vom Kreistag in Neuruppin zum neuen Landrat von Ostprignitz-Ruppin wählen lassen will, stört sich dabei an den 13 Sitzplätzen im Suppenladen. Das sorgt bei den übrigen Mietern für Verwunderung. Gleich neben dem verschlossenen und komplett eingerichteten Imbissladen wird Eis verkauft. Kunden sitzen in und vor der Eisdiele an Tischen.

Dezernent Hamelow verweist in der Begründung auf die Brandenburgische Bauordnung. Danach habe der Laden ohne Erteilung der Baugenehmigung nicht umgestaltet werden dürfen. Darauf habe seine Verwaltung auch hingewiesen. „Weder der Bauherr noch der Architekt haben diesen Hinweis offensichtlich ernst genommen“, sagte Hamelow. Gudrun Fromm verweist dagegen auf Paragraf 69 der Bauordnung, nach der die Behörde zwei Wochen Zeit habe, die eingereichten Bauunterlagen auf Vollständigkeit zu prüfen. Das geschah nach der Einreichung im Januar auch, so Gudrun Fromm. Die fehlende Kampfmittelfreiheitsbescheinigung wurde aber nicht angefordert. Das geschah erst im Juni.

Dennoch sieht Egmont Hamelow ein Verschulden allein bei den Ladeninhabern und ihrem Architekten. Auf die Frage, ob die strenge Haltung der Baubehörde nicht der Wirtschaftsförderung entgegen stehe, antwortet Hamelow: „Wenn unter Wirtschaftsförderung verstanden wird, Schwarzbauten zu legalisieren, die nicht genehmigungsfähig sind, dann ist das ganz bestimmt nicht der richtige Ansatz.“