Halbnackter randaliert betrunken

MOZ

Zehdenick Ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann rief am Mittwoch die Polizei auf den Plan. Zeugen meldeten gegen 17.20 Uhr, dass der Halbnackte im Zehdenicker Stadtzentrum mit einer Metallkette auf ein grünes Auto einschlug. Anschließend zog er weiter durch die Stadt. Die Polizei traf den Randalierer starkbetrunken an. Beim pusten kam er auf 2,49 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Als er ausgenüchtert war, wurde er am nächsten Morgen wieder entlassen. Die Gründe, aus denen er auf das Auto einschlug, sind unklar, teilte die Polizei mit.