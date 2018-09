Keine Organspenden an Oberhavels Kliniken

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) losgetretene Debatte zur Organspende wird auch in Oberhavel lebhaft diskutiert. Spahn möchte nun, dass jeder Deutsche automatisch zum Spender wird, so lange er oder die Angehörigen nicht widersprechen.

In den Oberhavel-Kliniken kommt das medizinische Personal äußerst selten in Kontakt mit Organspende-Anliegen. „Wir sind gar nicht für eine Transplantation von Organen ausgerichtet“, teilt Klinik-Sprecherin Heike Wittstock auf Nachfrage mit, „wir haben keine Abteilung für Neurochirurgie“. In den seltenen Fällen von Organspende-Wünschen arbeitet die Klinik mit der Berliner Charité und der deutschen Stiftung für Organtransplantation zusammen. Von 2007 bis 2017 gab es bei den Oberhavel-Kliniken genau zwei Fälle, „wobei aus einem Fall tatsächlich eine Spende hervorgegangen ist“, so Wittstock.

Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken, sieht den Vorstoß von Jens Spahn positiv. Troppens weist daraufhin, dass in den meisten europäischen Industrienationen bereits nach der Widerspruchsregelung verfahren werde. (bu)