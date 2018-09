Elsenbrücke muss eventuell neu gebaut werden

dpa

Berlin (dpa) Die verkehrswichtige Elsenbrücke in Berlin-Treptow muss laut Medienberichten möglicherweise durch einen Neubau ersetzt werden. Es sei davon auszugehen, dass die Brücke nicht instandgesetzt werden könne, wie Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) laut RBB am Donnerstag im Abgeordnetenhaus sagte. Die Berliner Zeitung meldete, die Senatorin schließe eine Behelfsbrücke als Ersatz nicht aus. Dies habe Günther im Verkehrsausschuss erklärt.

Die Brücke, die Treptow und Friedrichshain verbindet, musste am vergangenen Freitag gesperrt werden. Zuvor waren bei einer planmäßigen Überprüfung Schäden festgestellt worden. Dabei handelte es sich um einen langen Riss an der Brückenunterseite, am außen liegenden Steg des Hauptträgers. Am Dienstag wurde die Brücke teilweise wieder freigegeben. Der Verkehr, der in Richtung Ostkreuz fährt, wurde seither über die Gegenfahrbahn auf dem westlichen Brückenüberbau geleitet, so dass je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.