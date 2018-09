Immer einsatzbereit, auch unter der Woche!

Pia Rückert

Wiesenburg Seit mehr als zehn Jahren laden die Wiesenburger Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Tag der offenen Tür ein. Die Gäste können sich die Technik ansehen und erklären lassen, für Spiel und Spaß wird bestens gesorgt. Besonders interessant fanden die Kinder das Modellhaus des Kreisfeuerwehrverbandes. Dort konnten sie verschiedene Gefahrenquellen in den Zimmern ausfindig machen. An einer aufgebauten Holzwand wurde ein Löscheinsatz vorgenommen, wobei es auf Zielgenauigkeit ankam. Die Jüngsten kurvten mit Miniquads über einen Parcours, während die Erwachsenen mit den normalen Quads eine Runde durch den Ort drehten.

Die Einsatzabteilung der Wiesenburger Wehr hat derzeit 30 Mitglieder, 40 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der Jugendfeuerwehr. Hinzu kommt die Alters- und Ehrenabteilung. Der Förderverein der Ortsfeuerwehr unterstützt die Kameraden bei Anschaffungen und Veranstaltungen. Pressesprecher Tobias Schulz ist stolz, dass auch unter der Woche die Einsatzbereitschaft gesichert werden kann. Da stehen bis zu zwölf Kameraden zur Verfügung. „Die Situation ist oft nicht einfach, da viele auswärts arbeiten“, erzählt er. Auch wenn die Arbeitgeber den Verdienstausfall erstattet bekommen, gerade in kleinen Firmen fehlt dann die Arbeitskraft.

In diesem Jahr ist die Feuerwehr Wiesenburg schon fast 50 Einsätze gefahren. Auf Grund der großen Trockenheit waren es viel mehr Brandeinsätze als sonst. Zwei Tage waren die Kameraden beim Großbrand in Treuenbrietzen, teilweise im Schichtbetrieb. Das Auto blieb vor Ort, so dass nur das Personal ausgetauscht wurde. „Es war schon eine gewisse Anspannung da“, so Tobias Schulz, „denn der Wald durfte auf Grund der dort vorhandenen Munition nicht betreten werden.“ Auch beim Brand in Fichtenwalde waren die Kameraden vor Ort. Sie kamen genau an dem Tag, als das Leck in der Gasleitung festgestellt wurde, und konnten demzufolge nicht aktiv helfen. Der letzte Brandeinsatz war der in der Nähe der Rehaklinik in Bad Belzig. „Wir sind froh, wenn wir helfen können“, so Schulz. „Man ist auf gegenseitige Hilfe angewiesen, das fördert auch die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus.“

Zurzeit ist die Vorfreude bei den Wiesenburger Kameraden groß. Im Dezember gibt es ein neues Einsatzfahrzeug. Derzeit muss ggf. mit zwei Fahrzeugen ausgerückt werden, eines zum Löschen eines Brandes, das Zweite für technische Hilfeleistung. Auf dem neuen Fahrzeug ist beides vorhanden. So kann weniger Personal schneller und effektiver arbeiten. Aber auch historische Technik soll erhalten werden. Deshalb suchen die Kameraden derzeit Spenden für die Restaurierung des alten „Garant“.