© Foto: Insgesamt 200 bunte Luftballons stiegen beim großen Netzwerk-Jubiläum in den Himmel. Foto: privat

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Maja und Nico haben gleich doppeltes Glück. Sie haben beim großen Jubiläums-Kinderfest des Netzwerkes Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark auf dem Gelände der Klinik Ernst von Bergmann Luftballons mit ihrem Namen und der Netzwerk-Adresse gen Himmel steigen lassen und die Finder der Ballons nebst Kärtchen haben diese an das Netzwerk zurück geschickt. Genau genommen waren es insgesamt 200 bunt-leuchtende Ballons, die anlässlich des zehnjährigen Netzwerk-Bestehens in die Freiheit entlassen wurden und 17 wurden zurück gesandt. In Folge dessen half den beiden Kindern auch noch die Glücksfee, denn aus den 17 Kärtchen wurden ihre gezogen. „Wir gratulieren herzlich“, sagt Netzwerk-Mitarbeiterin Wenke Büdke.

Maja und Nico dürfen sich jeweils über einen Gutschein im Werk von 15 Euro für ein Spielwarengeschäft freuen. Die Finder ihrer Kärtchen, Anne Kolzenburg und Dirk Reim, die sich die Mühe machten und diese zurück schickten, bekommen für ihren Einsatz je einen 15-Euro-Gutschein für eine Drogerie. „Tja, mitmachen lohnt sich“, so Wenke Büdke grinsend.