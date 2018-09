Die Rache ist sein

Stefan Klug

(MOZ) Er hat sie alle auf dem OP-Tisch, die Opfer von Einbrüchen, Überfällen und Schießereien. Dr. Paul Kersey ist derjenige, der sie ins Leben zurückholen kann. Nicht so bei seiner Frau. Die wird bei einem Einbruch angeschossen und stirbt, die Tochter schwer verletzt. Als die Polizei auch nach Wochen keine heiße Spur hat, begibt sich der Arzt selbst auf die Suche. Dabei erschießt er einen Car-Jacker, als der eine junge Frau überfällt. Die Szene wird von einer Anwohnerin gefilmt und online gestellt. Und schon ist der Unbekannte im grauen Hoodie ein Held in der Stadt. Kersey hat im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt. Getreu dem Motto seines Schwiegervaters „Du musst beschützen, was du liebst“, streift er nachts durch die Straßen, stets gewillt, die bösen Jungs zur Strecke zu bringen.

Eli Roth ist bekannt dafür, nicht zimperlich zu sein. Und der Umstand, dass Chicago jahrelang mit einer absurd hohen Mordrate alle Hitlisten anführte, gibt dem Regisseur den perfekten Hintergrund für seinen Rachethriller. Dabei geht sein Held jedoch über das Ziel der Vergeltung hinaus. Er nimmt alle Kriminellen, und die, die er dafür hält, in Generalverdacht. Aus dem Mann, der Leben rettet, wird jemand, der Leben nimmt. Gefeierter Held oder Gesetzloser, die Meinung der Öffentlichkeit ist geteilt. Und der Zuschauer darf sich seinen eigenen Standpunkt bilden. Der von Roth wird ganz am Ende durch eine fast nebensächliche Szene klar, die die Waffenlobby freuen dürfte. Für Hauptdarsteller Bruce Willis ist es eine Rückkehr zum bekannten Rollenmuster. Von John McClane zu Dr. Kersey ist es nur ein kleiner Schritt. Weg mit den bösen Jungs hieß seinerzeit in „Stirb langsam“ das Motto ebenso wie in „Death Wish“.

Da der Rächer naturgemäß vor allem nachts unterwegs ist, profitiert das Bild deutlich von der höheren Auflösung, dem größeren Kontrastumfang und der klaren Abstufung von Farb- und Helligkeitsnuancen, wie HDR10 sie via 4K UHD liefert. Das Bild ist rauschfrei und gestochen scharf und lässt auch in weniger ausgeleuchteten Szenen, von denen es einige gibt, keine Details im dunkeln.

Genre: Action; FSK: 18 Jahre; LaLaufzeit: 107 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Eli Roth; Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue; USA 2018