Streit um Hündin Frieda geht weiter

Jana Reimann-Grohs

Oranienburg (MOZ) Einerseits Aufatmen bei Familie Schuster: Die fristlose Kündigung und Räumungsklage haben Bianca und Steven bisher nicht wegen Hund Frieda bekommen. Doch der Mieterstreit geht jetzt mit Klage der Hausverwaltung vor Gericht. Weiterhin ist unklar, ob Frieda ihr Zuhause verliert.

Als Steven und Bianca Schuster Anfang Juli aus ihrem Urlaub zurückkamen, hatten sie schon mit einer fristlosen Kündigung ihrer Wohnung gerechnet und waren erst einmal erleichtert, nichts davon in ihrem Briefkasten zu finden. Stattdessen erhielt Familie Schuster kürzlich ein Schreiben, in dem die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) ihren bereits im Juni angekündigten Unterlassungsanspruch zur Hundehaltung vor Gericht geltend macht.

Schusters müssen sich nun ernsthaft mit Friedas drohendem Verweis aus der Wohnanlage auseinandersetzen. Der 23-jährige Sohn Philip hätte das Thema am liebsten verdrängt. Mit seiner Freundin kuschelt die Hündin Zuhause am liebsten. „Ich war extrem wütend, als ich erfahren habe, dass es zur Klage kommt. Frieda gehört definitiv mit zur Familie.“

Die OWG hatte sich bis August auf keinen vorgeschlagenen Vergleich einigen wollen, so Rechtsanwältin Stefanie Petersdorff, die Familie Schuster als Rechtsbeistand vertritt. Hündin Frieda sollte die Wohnung der Schusters in der Theodor-Neubauer-Straße aufgrund eines „bedrohlichen Vorfalls“ mit einem anderen Mieter für immer verlassen. Die Hundebesitzer waren geschockt, was die Anzeige einer Person in ihrem Leben für Schaden anrichtete – zumal sie bis heute nicht genau wissen, welches Problem der OWG eigentlich geschildert wurde.

Als Auslöser für den Verweis Friedas vermutet Bianca Schuster persönliche Differenzen. Dass es möglicherweise infolgedessen zur Klage kam, sei „sehr unglücklich für den Hund“, sagt Rechtsanwältin Stefanie Petersdorff. Bisher würde pünktlich die Miete bezahlt und habe es keinerlei Auseinandersetzungen gegeben.

Für OWG-Vorstand Bernd Küken stellt sich die Sache ganz anders dar – grundsätzlich habe die Hausverwaltung nichts gegen Hunde in ihren Wohnungen. So ein Tier könne gerade für Ältere ein wichtiger Partnerersatz sein. In diesem Fall gehe es allein um Frieda, sagte er am Dienstag auf Nachfrage. „Wenn hier nichts vorgefallen wäre, hätten wir gar keine Kenntnis von dem Hund.“Für Küken sind „Vereinbarungen und Regeln“ maßgebend. Da Familie Schuster ihren Hund bis zur Nachbarschaftsbeschwerde nicht ordnungsgemäß bei der Hausverwaltung angemeldet habe und die OWG der „Kampfhundähnlichen Rasse“ auch nachträglich keine Genehmigung erteilen möchte, werde nun das Gericht entscheiden.

Bei ihrer Anschaffung ist die Olde English Bulldogge ordnungsgemäß mit Ahnentafel und Führungszeugnis bei der Stadt Oranienburg angemeldet worden, die Hundeschule besucht sie seit Monaten. Etliche Nachbarn beschreiben Frieda als friedvolles Wesen. Unsere Zeitung berichtete darüber Mitte Juni. Wie es mit Frieda weiter geht, weiß Bianca Schuster noch immer nicht – nur dass sie ihren Hund definitiv nicht weggeben werde. Die 43-Jährige habe in jedem Fall um ihre geliebte Frieda gekämpft und werde es auch weiterhin tun.

Die Hündin wird am 6. September elf Monate alt und hat in ihrem bisherigen Hundeleben mehr Bekanntheit erlangt, als der Besitzerin lieb ist. Bianca Schuster steht nicht gerne in der Öffentlichkeit. Wegen Frieda musste sie aber im Juni umgehend handeln und verhindern, dass das angeblich „bedrohliche Verhalten“ ohne Richtigstellung weiter kommuniziert werde, sagt sie. Sie hatte die Vorwürfe ihrer Hausverwaltung selbst bei Facebook öffentlich gemacht und den Stein ins Rollen gebracht. OWG-Vorstand Bernd Küken zeigt sich darüber enttäuscht: „Wenn solche Sachen losgetreten werden, gibt es von unserer Seite kein Entgegenkommen.“

Den Rechtsweg wären Steven und Bianca Schuster ohne angedrohte Kündigung sicher nicht gegangen, so die 43-Jährige. Sie kämpfe nur darum, dass Frieda weiter bei ihrer Familie in der Weißen Stadt leben darf. Dass die OWG sie wegen ihres Hundes bis heute nicht weiter anhören will, macht Bianca Schuster fassungslos. Wenigstens Frieda gehe es „wunderbar“ und leide nicht unter den rechtlichen Auseinandersetzungen, sagt sie. Ein bis zweimal in der Woche treffe Frieda in der Hundeschule auf ihre allerbeste Freundin Betty – eine Mischung zwischen Jack Russel Terrier und Französisch Bull Dog, spiele mit Henry, den Labradorrüden Luic und Arco oder mit Gisie, der Boxerwelpin. Bianca Schuster übt auch Zuhause, dass ihr Hund aufs Wort hört und nicht allein wegläuft. Sie will beweisen, dass Frieda niemandem etwas tut.

Friedas Ahnentafel ist vom Züchter über fünf Generationen hinweg belegt. Auf dem Hof darf Frieda nicht unangeleint umher laufen. Deshalb wird sie eher Richtung Kanal oder Wald ausgeführt. Auf der Straße wurde Bianca Schuster in den letzten Wochen von fremden Menschen angesprochen, die Frieda wiedererkannten und eine mögliche Bedrohung nicht nachvollziehen konnten – erzählt sie.

Bei einer Hundehalte-Erlaubnis treffe die Hausverwaltung „immer Einzelfallentscheidungen“, so Bernd Küken. Einem Schäferhund würde unter Umständen auch keine Genehmigung erteilt, sagte er am Telefon. Der Hund müsse in das Wesen der Wohnanlage und Wohnung „passen“. Aber auch weil sich Miter über Frieda beschwert hätten, habe die OWG so handeln müssen. Jeder, der eine Hundeerlaubnis besitze, wüsste, dass diese jederzeit wieder entzogen werden kann, meint Bernd Küken. Familie Schuster habe sich das Tier ohne Genehmigung in die Wohnung geholt und müsse nachträglich damit rechnen, den Hund wieder abzuschaffen – so der OWG-Chef.

Auf die Unterlassungsklage zur Hundehaltung, reagierte Rechtsanwältin Stefanie Petersdorff umgehend mit einer entsprechenden Gegenklage. Vor Oktober sei jedoch mit keiner gerichtlichen Entscheidung zu rechen. „Wir hätten vieles schon vorher außergerichtlich regeln und uns einigen können, um die Kosten für beide Seiten so gering wie möglich zu halten“.