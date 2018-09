Sparkasse bleibt geöffnet

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Veltener Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) wird ab kommenden Montag umgebaut. Dabei bleiben die Geschäftsräume während der gesamten Zeit der Arbeiten aber weiterhin geöffnet. Damit ist die Beratung am Schalter auch während der Bauzeit möglich, die Selbstbedienungszone stehe ebenfalls in vollem Umfang zur Verfügung. Die Kunden werden um Verständnis gebeten, dass es während des Umbaus zu Lärm- und Staubbelästigungen kommen kann. „Wir operieren am offenen Herzen“, scherzt Sparkassen-Sprecher Robert Heideck. Seine Kollegin Annett Paech fügt hinzu, dass es darum gehe, neue Beratungsräume zu schaffen. Außerdem werden die Technik erneuert. Sie rechnet mit 15 Arbeitstagen, Ende des Monats soll in der Filiale dann wieder unter normalen beziehungsweise besseren Bedingungen gearbeitet werden können. Die MBS investiert laut Paech „einen sechsstelligen Betrag im unteren Bereich“. Die Investitionen sieht die MBS auch als Bekenntnis zu Velten. Heideck widerspricht damit vehement sich in Velten hartnäckig haltenden Gerüchten, dass die Filiale geschlossen werde. Das sei nicht der Fall. Im vorigen Jahr hatte die Volksbank ihren Veltener Standort geschlossen.

In der Veltener Filiale der Sparkasse arbeiten sind Angestellte. Das soll auch in Zukunft so bleiben, sagte Paech.