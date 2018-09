Unternehmer spenden Neubau

Grundsteinlegung: Axel Ebert, Johannes Schaffrath und Rainer Salomon (v.l.) haben am Mittwoch mit dem Bau eines Lagerraumes für die Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde begonnen. Der Neubau entsteht neben der Kurstadthalle. © Foto: Steffen Göttmann

Fundament: Unternehmer Johannes Schaffrath pumpt den Beton in die Eisenbewährung. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Rainer Salomon, Abteilungsleiter Handball des 1. SV Jahn Bad Freienwalde, Axel Ebert und Johannes Schaffrath haben am Mittwoch den Grundstein für den Bau eines Lagerraums an der Kurstadthalle gelegt. Finanziert wird der Bau allein aus Spenden.

Der Unternehmer Johannes Schaffrath stand mit gelben Gummistiefeln auf der Eisenbewährung und pumpte mit der Spritze Beton zwischen die Gitter. Am Rand hatten die Männer den Grundstein in einem Kunststoffrohr gelegt. Sie enthält eine Kassette mit dem Programmheft des letzten Spiels, ein Foto der ersten Männermannschaft, aktuelle Münzen sowie alle in der Märkischen Oderzeitung erschienenen Spielberichte des Spieljahres 2017/2018. Die knapp 26 Quadratmeter große Bodenplatte für das neue Gebäude war schon zu erkennen, wenngleich der Beton nicht getrocknet war.

„Wir brauchen für das Training und den Spielbetrieb der Handballer einen Lagerraum, den die Halle nicht hergibt“, begründete Axel Ebert den Neubau. 21 Jahre war er Trainer und Übungsleiter für den Nachwuchs der Handballer. Als Begründer eines Bauunternehmens schien er Rainer Salomon der richtige Mann zu sein, um das Bauvorhaben zu koordinieren. Bisher hatten die Handballer zwei Garagen neben der Zentrale des Rettungsdienstes angemietet. Doch diese mussten dem Neubau der kombinierte Feuer- und Rettungswache in der Wriezener Straße weichen. „Deshalb war ein Ersatzbau notwendig“, stellte Axel Ebert fest.

Sechs Unternehmer erklärten sich bereit, das Vorhaben zu stemmen. Sie stellen ihre und die Leistung ihrer Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung. Das Material finanzieren die Abteilung Handball des Sportverein und der Förderverein Kurstadthandball. Die Gesamtkosten beziffert Axel Ebert mit rund 20 000 Euro. Öffentliche Fördermittel haben weder der Verein noch die Unternehmer beantragt.

„Wir haben ordnungsgemäß ein Planungsbüro beauftragt, sagte Axel Ebert. Weil der Bau eine bestimmte Größe nicht überschreitet, musste er zwar bei der Stadt angezeigt werden, es ist aber keine Baugenehmigung erforderlich. Der Bau musste mit der Stadt abgestimmt werden, weil er auf städtischem Boden steht. Dies bestätigte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Da die Grundfläche kleiner als 30 Quadratmeter sei, musste das Bauordnungsamt des Landkreises nicht eingeschaltet werden. Begleitet werde der Bau vom Fachbereich Hochbau und Gebäudeverwaltung der Stadtverwaltung, ergänzte der Bürgermeister.

Auf dem knapp sechs mal fünf Meter großen Fundament entsteht eine Garage mit Rolltor. Sie werde fest mit Ziegelsteinen gemauert. Das flache Dach werde mit Pappe abgedichtet. Der Raum umfasst 26 Quadratmeter und biete ausreichend Platz, um Bälle und anderes Material für den Trainings- und Spielbetrieb der Bad Freienwalder Handballer zu lagern, ergänzte Axel Ebert. Die erste Mannschaft spielt in der Brandenburg-Liga und hat in Bad Freienwalde viele Anhänger. Unterstützt wird sie von zwei Fördervereinen und mindestens einem Fanclub.

Weil die Garage auf einer Wiese links neben der Kurstadthalle entsteht, benötigt sie einen Weg. „Die Pflastersteine stehen schon bereit“, zeigte Axel Ebert auf die Palette mit den Steinen. Das Gebäude ist so ausgestaltet, dass es auch als Garage genutzt werden könnte, sollte der Bedarf für einen Lagerraum fehlen.

Die Bauherren haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis November soll der Bau fertig gestellt und übergeben werden.