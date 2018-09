Ein neues Haus im Kinderdorf

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Im DRK-Kinderdorf in der Magdeburger Landstraße ist die vorläufig letzte Großbaustelle seit fünf Wochen in vollem Gang: Für das unsanierte Haus 4 soll bis September 2019 ein Neubau entstehen, in dem dann 180 Kinder - 55 in der Krippe, 55 in der Kita und 70 im Hort - ihr neues Domizil haben werden. Fast fünf Millionen Euro investiert der DRK-Kreisverband dafür aus eigener Tasche.

Zur Grundsteinlegung am Mittwoch konnten sich Kinder, Erzieherinnen und Gäste vom Fortgang der Arbeiten überzeugen. 3800 Tonnen Erdreich sind abgetragen und schon 680 Kubikmeter Beton für die Bodenplatte gegossen, nun kann der Rohbau beginnen. Entstehen soll ein winkelförmiges, zweigeschossiges Gebäude, das sich mit großen Fensterflächen zum Park des Kinderdorfes hin öffnet, mit einem Dach aus mehrfach gefaltetem Zinkblech, vielen Erkern in den Giebelwänden, die zum Ausruhen und Spielen einladen, einem zweigeschossigen Mehrzweckraum mit Galerie und einer Küche, in der Erzieherinnen und Kinder gemeinsam kochen können. Das bisherige Haus 4 wird nach dem Umzug der Kinder abgerissen, an seiner Stelle ist der künftige Spielplatz geplant.

Zwei Jahre dauerte der Weg von den ersten Planungen bis hin zum Baubeginn, berichtete DRK-Vorstand Andreas Griebel den Anwesenden am Mittwoch. Nachdem er die Wünsche der Erzieherinnen aufgenommen hatte, war mit dem Architekturbüro von Uli Krieg der passende Partner zur Umsetzung gefunden und im Herbst 2017 der Bauantrag abgegeben. Da die Verwaltung aber unter anderem die Mitnutzung der bestehenden Abwasserrohre des altes Hauses 4 nicht gestattete, mussten diese für den Neubau erst gebuddelt werden, Ende Juni kam dann die endlich die Baugenehmigung und es konnte unverzüglich losgehen.