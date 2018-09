Vor Verfall und Abriss gerettet

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Im Beisein von Dr. Martina Münch, Kulturministerin des Landes Brandenburg, wurden am Donnerstag im Paulikloster die diesjährigen Brandenburgischen Denkmalpflegepreise vergeben und damit Menschen und ihr Engagement ausgezeichnet, bedrohte Bauwerke vor dem Verfall oder Abriss zu retten. Die drei mit jeweils 6000 beziehungsweise 5000 Euro dotierten Preise gingen neben dem Förderkreis Alte Kirchen der Luckauer Niederlausitz für sein langjähriges Engagement für die Erhaltung von Kirchen in der Region um Luckau und Thomas Müller für die beispielhafte Rettung und Wiedernutzbarmachung des ältesten profanen Barockhauses in Prenzlau im Landkreis Uckermark, des so genannten Kettenhauses auch an einen Havelstädter: Wolfgang Kießler, vielen Brandenburgern als Künstler bekannt, erhielt einen Preis für die vorbildliche denkmalgerechte Instandsetzung der ehemaligen Dom-Apotheke, Domlinden 4. In jahrzehntelanger Arbeit hat er das unter Denkmalschutz stehende Haus fachgerecht Instand gesetzt, dafür wurde er nun geehrt.

Im Anschluss an die Auszeichnungsveranstaltung wurde eine Ausstellung über die Preisträger des Brandenburgischen Denkmalpreises seit 1992 unter dem Titel ‘Ausgezeichnet! Baukultur und Archäologie. 25 Jahre Brandenburgischer Denkmalpflegepreis 1992 – 2017‘ eröffnet. 25 ausgewählte Denkmale und ihre Akteure werden im Kreuzgang des Pauliklosters in Bildern und Texten vorgestellt. Gleichzeitig wird eine Bilanz über die Denkmalpflege im Land Brandenburg gezogen und ein Ausblick gegeben. Die von der Brandenburgischen Architektenkammer und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum koordinierte Ausstellung ist ein Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 und ab sofort bis zum 20. Januar im Archäologischen Landesmuseum im Paulikloster zu sehen.