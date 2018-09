Autofahrer im Stau-Stress

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Chaotische Zustände auf der Autobahn 11: Durch zwei kilometerlange Baustellen zwischen dem Dreieck Barnim und der Uckermark staut sich der Verkehr in beiden Richtungen. Besonders am Wochenende liegt der Autostrom lahm. Ausweichstrecken sind überfüllt.

Nichts geht mehr. Wer am Freitag ab Nachmittag Richtung Norden will, hängt hoffnungslos auf der A 11 fest. Das gleiche Drama spielt sich am Sonnabend ab. Am Sonntag trifft es dann noch schlimmer die Gegenrichtung, wenn die Wochenendurlauber von der Ostsee wieder auf den Berliner Ring wollen. Auch in der Woche dreht sich bei hohem Verkehrsaufkommen zeitweise so gut wie nichts mehr. Denn auf einer Länge von etwa 16 Kilometern gibt es in beiden Richtungen nur noch eine Fahrspur. Pendler aus der Uckermark, die das Auto nutzen, müssen früher losfahren. Fußballspiele werden abgesagt, weil die Schiedsrichter im Stau stecken. Konzerte und Kulturveranstaltungen beginnen später, weil Organisatoren oder Musiker nicht durchkommen. Fährt man von Angermünde bis Berlin sonst rund eine Stunde, muss derzeit mit bis zu drei Stunden gerechnet werden.

Ursache sind drei Baustellen. In den vergangenen zwei Wochen ließ der Landesbetrieb Straßenwesen ein nur 600 Meter langes und bisher übrig gebliebenes Teilstück bei Chorin sanieren. Das ist mittlerweile erledigt. Jetzt wird in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Chorin und Werbellin die Deckschicht auf rund fünf Kilometer Länge erneuert. Geplante Fertigstellung: Ende September. Weitaus länger ist die Baustelle zwischen Finowfurt und Lanke. Hier müssen zehn Kilometer Deckschicht überholt werden. Die Staubahn dürfte bis 19. Oktober dauern, wenn alles nach Plan geht. Autofahrer sind stinksauer, weil sie gar keinen Grund für die Verkehrseinschränkungen erkennen können.

„Die Fahrbahn geht kaputt, es handelt sich bei Chorin nur um einen Zwischenausbau“, erklärt der Bernauer Autobahnmeister Thomas Otto. „Das Stück zwischen Lanke und Finowfurt war für einen mittelfristigen Zeitraum saniert worden.“ Und ist jetzt wieder fällig. Die Asphaltdeckschicht würde heute nur noch höchstens zehn Jahre halten, früher waren es 15 Jahre und mehr, beklagt Otto.

Doch das Chaos auf der A 11 wird von weiteren Baustellen flankiert. Wegen Deckschicht-erneuerung ist jetzt auch noch die Anschlussstelle Wandlitz von Sperrungen betroffen. Und ganz oben im Norden am Autobahnkreuz Uckermark werden gerade alle Rampen nacheinander saniert. Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Gramzow. Die Forstverwaltung hat an der Anschlussstelle Chorin Bäume abholzen lassen und verlangt jetzt eine Sperrung der Richtungsfahrbahn auf drei Kilometer Länge für das Umlegen der windanfälligen großen Stämme, informiert Thomas Otto. „Wir versuchen, das in die Bauzeit für die Deckschichtsanierung zu schieben.“

Wer nicht im Stau stecken will, weicht auf Nebenstrecken aus. Allerdings gibt es kaum Varianten. Schon die B 109 über Wandlitz ist ständig überfüllt. Wer die B 2 nutzt, um parallel zur A 11 zu fahren, muss durch Bernau und Eberswalde hindurch und kann damit auch gleich im Stau stehen bleiben. Reisende von und nach Eberswalde können die B 176 ab Finowfurt nutzen und über Liebenwalde bis zur Anschlussstelle Mühlenbeck fahren. Die Uckermärker kommen aber schon auf der Autobahn kaum bis Finowfurt. Auf der Parallele – der Landesstraße 100 – wird gerade in Milmersdorf ein Kreisverkehr gebaut. Hier müssen Autos über einen Schleichweg ums Gewerbegebiet fahren. Wer sich hier nicht auskennt, braucht Handy-Unterstützung von Einheimischen.

Kurioserweise bilden sich die Staus so schnell, dass eine Vorher-information übers Internet nur vage ist. Da blinken die Warnleuchten schon, wenn die erste Meldung übers Radio kommt. Zu verkehrsarmen Zeiten dagegen kommt man auch einspurig vergleichsweise schnell durch die Baustellen. Zwischen den beiden Fahrtrichtungen wurde eine massive Mitteltrennung auf der Fahrbahn eingerichtet, um Unfälle zu verhindern.