Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Bei einem schweren Unfall, der sich am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Berliner Straße am Ortseingang Seelow ereignet hat, sind drei Insassen eines silberfarbenen Citroen Saxo verletzt worden. Das Auto war nach einem Überholmanöver in Richtung Seelow gegen einen Baum geprallt, so die Polizei.

Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort, um die eingeklemmte Personen befreien. Es handelt sich um OSZ-Schüler, die vom Praxistag zur Schule zurückkehrten. Eine schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Unfallklinikum geflogen. Zwei weitere kamen in Klinikum Bad Saarow.