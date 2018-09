Garzau Am Mittwochnachmittag hat ein Junge in Garzau in der Straße Alte Mühle am Fließ eine Kulturtasche gefunden. Beim Öffnen der Tasche entdeckte er eine Pistole. In dem Schreckschussrevolver befand sich jedoch keine Munition. Polizisten stellten die Tasche samt Inhalt sicher und suchten die Umgebung ab, allerdings ohne auf weitere gefährliche Gegenstände zu stoßen. Kriminalisten ermitteln.