FDP verlässt Fraktion mit Freien Wählern

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Dem Wandel gehört die Zukunft“, sagt der langjährige FDP-Abgeordnete Ulrich Hebestreit, der zum 31. August sein Mandat in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung niedergelegt hat. Nach fast 30 Jahren müsse Schluss sein. „Ich wollte eigentlich schon früher aus der aktiven Politik ausscheiden, wurde aber immer wieder gedrängt, weiterzumachen“, sagt der 70-Jährige. Jüngeren das Feld zu überlassen, rät Hebestreit auch einigen Kollegen im Stadtparlament, die dort ebenfalls schon Jahrzehnte mitmischten.

Nachrücker der FDP ist der Lehnitzer Torsten Reipert. Reipert wurde in Hennigsdorf geboren, legte dort sein Abitur ab, verbrachte ein Jahr in den USA und absolvierte danach eine Offiziersausbildung bei der Bundeswehr. Seit neun Jahren ist er als Anlagen-, Finanzierungs- und Immobilienberater selbstständig. Der 40-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und seit fünf Jahren ehrenamtlicher Geschäftsführer der UG „Kulturhaus Lehnitz“.

Ulrich Hebestreit bildete in dieser Wahlperiode zusammen mit Antje Wendt und Dr. Nicola Jores von den Freien Wählern die dreiköpfige Fraktion der Freien Wähler. Am Dienstag hatte der Vorstand der Oranienburger FDP aber den Austritt aus der Fraktion mit den Freien Wählern beschlossen. „Die Schnittmengen mit den Freien Wählern reichen aus unserer Sicht nicht aus, um eine weitere Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten“, sagt Oranienburgs FDP-Chef Maik Winkler.

Reipert, der in der Sitzung der Stadtverordneten am kommenden Montag als Nachrücker vereidigt wird, werde als fraktionsloser Stadtverordneter verantwortungsbewusst die politischen Auffassungen der FDP vertreten, versichert Winkler. So werde eine erste klare Stellungnahme zum Thema Holding-Gründung in der Sitzung am 10. September erfolgen. Das wird auch der bestimmende Tagesordnungspunkt sein. Oranienburgs Stadtparlament muss am Montag entscheiden, ob die vier städtischen Gesellschaften Stadtwerke, Woba, Stadtservice GmbH und Tourismus- und Kultur gGmbH unter das Dach einer Holding gestellt werden sollen oder nicht.

„Die FDP Oranienburg spricht sich in aller Deutlichkeit und aus fester Überzeugung gegen die Gründung einer Holding aus“, sagt Winkler. Die vorliegende „Zusammenfassung der finanziellen Auswirkungen“ bestärke die FDP in ihrer Auffassung. „Nach unseren Berechnungen gibt es keine wirtschaftlichen Vorteile, die die Gründung einer Holding als städtischer Dachgesellschaft erforderlich machen“, ist Winkler, Inhaber des Fitness Studios Oranienburg, überzeugt.

Für die Freien Wähler hat das Umschwenken der FDP allerdings gravierende Folgen. Sie verlieren den Fraktionsstatus. Denn laut Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung bilden erst mindestens drei Mitglieder eine Fraktion. Auch die Besetzung der Ausschüsse ist dann neu zu regeln. Bisher war die Fraktion der Freien Wähler mit jeweils einem Vertreter in allen Ausschüssen vertreten. Ist der Fraktionsstatus aber verloren, besteht kein Anrecht mehr auf ein Mandat in den Ausschüssen.

„Das ist das Neueste, was ich höre“, fiel Antje Wendt, bisher Fraktionschefin der Freien Wähler, aus allen Wolken, als sie von dieser Zeitung vom Ausscheren der FDP erfuhr. Noch vorige Woche hatte es ein erstes Gespräch mit Torsten Reipert gegeben. „Danach hatten wir keinen Anlass, ein Verlassen der Fraktion zu befürchten“, so Antje Wendt. Dass sie aus der Zeitung davon erfuhr und nicht im Vorfeld darüber informiert wurde, „das ist traurig, aber offenbar typisch FDP“, sagt Antje Wendt.