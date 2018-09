Fehlerfreie Defensive

Matthias Haack

Neuruppin Der Evangelischen Schule Neuruppin ist der Doppelschlag gelungen: Nachdem am Mittwoch der Turniersieg beim Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in der Wertungsklasse II erspielt worden war, zogen die Jungs der WK.III am Donnerstag nach.

Damit hat das Evi zwei Mannschaften im Regionalfinale dieses bundesweiten Wettbewerbes. In der WK IV (Kreisfinale am 11..Oktober) stellen die Neuruppiner bislang kein Team, so dass die Quote bei 100 Prozent bleibt.

Zeitgleich fand in Pritzwalk der so genannte Talentewettbewerb des Deutschen Fußball-Bundes statt. Zehn Grundschulen nahmen teil. Das Evi-Team arbeitete sich nach zwei Vorrundensiegen ins Viertelfinale vor, bezwang darin die Grundschule Borgsdorf mit 4:2 nach Neunmeterschießen. Im Halbfinale gab es ein 2:0 gegen Schildow. Im Endspiel fiel nur ein Tor – Glienicke traf gegen die Evi-Jungs. Bester Spieler wurde Niklas Hildebrandt aus Neuruppin. Für Glienicke geht es zum Landesfinale nach Cottbus.

Ganz so leicht marschierten die jüngeren Evi-Jungen jedoch am Donnerstag nicht durch das Turnier wie die Älteren am Vortag. Allerdings schaffte es kein Gegner, Torwart Sami Shehata zu überwinden. Im ersten Vorrundenspiel auf zwei Plätzen im Neuruppiner Volksparkstadion leistete die Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt erheblichen Widerstand. Justus Bartsch erlöste mit seinem Tor das Neuruppiner Team. Die Null stand. „Das war holprig“, gestand Betreuer Robert Graeske. „Aber wir steigerten uns. Immer besser lief es im in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielten Team.“

Das Halbfinale zwischen zwei Neuruppiner Teams stand lange auf Messers Schneide. Erst ein abgefälschter 17-Meter-Schuss schlug unhaltbar im Netz des Schinkelgymnasiums ein. Kurz darauf kombinierte das Evi mustergültig durch und traf zum 2:0-Endstand. Im zweiten Halbfinale setzte sich Neustadt mit 3:1 gegen das Gymnasium Wittstock durch, so dass es im Endspiel zur Neuauflage des Eröffnungsspieles kam.

Am torlosen Halbzeitstand hatte zum einen die sicher stehende Neustädter Abwehr ihre Anteile. Aber vor allem Torwart Yannik Beckström erwies sich als Festung. Nach einer Standpauke von Robert Graeske raffte sich das verspielt auftretende Evi-Team im zweiten Durchgang. Jona Leeuwestein war auf dem linken Flügel kurz nach Wiederanpfiff von Schiri Vadim Logins (Co-Trainer bei der Brandenburgliga-Elf der MSV-Männer) nicht zu stellen und brachte seine Elf in Führung. Mattes Tade und Noah Pöthke erhöhten zum 3:0-Endstand.

Im kleinen Finale behauptete sich das Schinkelgymnasium mit 1:0. Ein Wittstocker verletzte sich am Bein. Nach der mehrminütigen Verletzungsunterbrechung ging es weiter.

Nach Jahren der Flaute mit vier oder fünf Mannschaften zeigt der Trend der Teilnehmerzahl in der WK nach oben. „Acht, das hatten wir vor vier Jahren zum letzten Mal“, bilanzierte Schulsportkoordinator Axel Simon.

Evi: Glockenstein, Pöthke, Härting, Stamer, Mahnke, Hochmuth, Shehata, Leeuwestein, Karbe, Stalmasiak, Bartsch, Guhl, Tade, Schult, Polzin

Neustadt: Radjavi, Sediqi, Beckström, Stöhr, Lange, Rosenfeld, Bell, Räth, Herde, Preuß, Drews

Schinkelgymnasium: Prenck, Popal, Grusa, Ranft, Schoster, Wolski, Jasch, Friedrichsdorf, Zellmer, Nelles, Münich, Mann, Becker, Eckermann

Gymnasium Wittstock: Wist, Wunderlich, Vietz, Tim Grahlmann, Tom Grahlmann, Heintz, Struck, Matuschak, Tober, Wolf, Zimmermann, Jugl, Weißhahn, Müller

Puschkin-Schule Neuruppin: Wehrbein, Elias Schultz, Justus Schultz, Sturm, Bennewitz, Aßmann, Akinyera, Trad, Girmatsion, Lier, Köhler, Tessmann, Poser, Weißenfels, Schulz

Gymnasium Kyritz: Armster, Bewersdorf, Gerlof, Nitz, Matteo, Tilgner, Schalow, Tschöpel, Trader, Jahnke, Stamer, Reich, Holz

Rheinsberg: Engel, Föst, Hoffer, Michaelis, Zahn, Wieding, Westphal, Schröder, Stachowitz, Leege, Zimmermann, Donovang

Diercke-Schule Kyritz: Zickert, Lukas Zahlten, Mattis, Wannicke, Zayat, Yankov, Ball, Elias Zahlten, Sachtleben, Karper, Eskandavi, Alahmad, Blume

Vorrunde A: Kyritz - Rheinsberg 4:1, Neustadt - Evi 0:1, Kyritz - Neustadt 0:0, Rheinsberg - Evi 0:3, Kyritz - Evi 0:2, Rheinsberg - Neustadt 0:4

Vorrunde B: Schinkel - Puschkin 0:0, Diertcke - Wittstock 1:4, Schinkel - Diereck 3:0, Puschkin - Wittstock 0:1, Schinkel - Wittstock 1:1, Puschkin - Diercke 4:0

Halbfinale:

Evi - Schinkelgymnasium 2:0

Neustadt - Wittstock 3:1

Um Platz sieben: Rheinsberg - Diercke 0:2

Um Platz fünf: Puschkin - Jahn Kyritz 2:1

Um Platz drei: Schinkel - Wittstock 1:0

Finale: Evi - Neustadt3:0

Bester Spieler: Steven Wist (Wittstock)

Bester Schütze: Clemens Bennewitz

(Puschkinschule Neuruppin) 5

Bester Torwart: Yannik Beckström (Neustadt)