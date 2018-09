Senatorin schließt Behelfsbau für Elsenbrücke nicht aus

dpa

Berlin (dpa) Die viel befahrene Elsenbrücke über die Spree in Berlin-Treptow weist schwerere Schäden auf als bisher angenommen. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) schließt mittlerweile einen provisorischen Behelfsbau für den östlichen Teil der Brücke nicht aus, um einen längeren Verkehrsinfarkt zu verhindern.

Derzeit wird der Schaden an der Elsenbrücke noch geprüft. Es liefen Untersuchungen, ob eine Instandsetzung nicht doch noch möglich sei, sagte Günther am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses. Eine endgültige Entscheidung stehe aus.

Die Opposition übte am Donnerstag Kritik an der Verkehrssenatorin. Erst im Februar 2017 seien die sanierungsbedürftigen Brückenbauwerke in Berlin beim Senat abgefragt worden, sagte Karin Vogel (CDU): „Es verwundert, dass die Elsenbrücke nicht aufgeführt war. Das lässt mich an der Qualität der Brückenbewertung des Senats zweifeln.“ Der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Oliver Friederici, sagte: „Die angekündigte Brücken-Erneuerung bedeutet Verkehrschaos über viele Jahre.“

„Aus städtebaulicher Sicht ist es heutzutage unverantwortbar eine Hauptverkehrsstraße über die Spree zu führen“, kritisierte die Linke-Abgeordnete Katalin Gennburg. Stattdessen solle eine Untertunnelung der Spree für den Autoverkehr geprüft werden.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Brücke möglicherweise durch einen Neubau ersetzt werden müsse. Der RBB zitierte Günther mit dem Satz, es sei davon auszugehen, dass die Brücke nicht instandgesetzt werden könne. Die „Berliner Zeitung“ meldete, die Senatorin schließe eine Behelfsbrücke als Ersatz nicht aus.

Die Brücke, die Treptow und Friedrichshain verbindet, musste am vergangenen Freitag gesperrt werden. Zuvor waren bei einer planmäßigen Überprüfung Schäden festgestellt worden. Dabei handelte es sich um einen langen Riss an der Brückenunterseite, am außen liegenden Steg des Hauptträgers. Günther sprach am Donnerstag von einem gravierenden Schaden.

Am Dienstag war die Brücke teilweise wieder für den Verkehr freigegeben worden. Autos in Richtung Ostkreuz wurden seither über die Gegenfahrbahn auf dem westlichen Brückenüberbau geleitet, so dass je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung standen.