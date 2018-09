Simone Weber

Rathenow Vor 125 Jahren weihte die St. Georg-Gemeinde in Rathenow ihre katholische Kirche am 3. September ein. Am 2. September feierte die heutige katholische Gemeinde Rathenow-Premnitz dieses Jubiläum. Mit einem Festgottesdienst, einem Gemeindefest und einem Benefizkonzert der Kreismusikschule wurde der Festtag begangen.

„Die Gemeinde der Gläubigen ist das Haus, das sich Gott erwählt hat. Die Kirche ist ein Abbild, aber auch ein Gegenwartsraum des Gemeindelebens; auch ein Abbild der Gemeinde – ein Bau aus lebendigem Stein”, so der Weihbischof des Erzbistums Berlin, Dr. Matthias Heinrich. „Aber sie ist nur solange ein Abbild wie eine aktive Gemeinde existiert. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Haus und die Gemeinde lebendig bleiben. Sie bezeugen hier in der Diaspora einen tiefen Glauben mit ihrem lebendigen Gemeindeleben.” Zur heiligen Messe bekam Pfarrvikar Markus Hartung Unterstützung von Pfarrer Matthias Patzelt der Dreifaltigkeitsgemeinde Brandenburg/Havel, der auch für die Gemeinde Rathenow-Premnitz zuständig ist, sowie von Bernhard Scholtz und Pfarrer Norbert Hillmann aus Wolgast. Pfarrer Norbert Hillmann diente in frühen Jahren als Kaplan an St. Georg und verließ vor 45 Jahren Rathenow. Scholtz wechselte 2016, nach zehn Jahren als Pfarrer der St. Georg-Gemeinde, in Hartungs ehemalige Gemeinde auf die Insel Rügen. „Die Kirche wurde zur Weihe – bis heute – noch nicht fertiggestellt” so Pfarrer Patzelt. „Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass Kirche immer in Bewegung – nie fertig ist.”

„Ich bewundere den Mut und den Willen der Menschen, die die Kirche und auch die Kita aufgebaut haben”, so Pfarrer Andreas Buchholz in seinem Grußwort im Namen der evangelischen Gemeinde Rathenow. „In den letzten Jahren hat mich besonders die 2014/2015 erneute Umgestaltung des Altarraumes beeindruckt. Auch weil sie umstritten war. Aufbrüche sind das, was wir immer wieder brauchen und Ihnen und uns wünsche.” Als Symbol dafür, dass die Gemeinde stets wohl behütet sein soll, schenkte Buchholz dem Pfarrvikar einen Schirm mit dem Aufdruck „Seid allezeit fröhlich“. Von Bürgermeister Ronald Seeger, der sich noch gut an Klaus Vopravil erinnert, der als Pfarrer die Gemeinde in der schwierigen Zeit der friedlichen Revolution zusammenhielt, brachte einen weiteren Schirm mit - mit Motiven zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Rathenow.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen spielten die Premnitzer „Stringtales” vor allem irische Folkmusik. Zum Gemeindefest tauschten die Gemeindeglieder und Gäste viele Erinnerungen aus dem Gemeindeleben aus. Dazu passte gut das Quiz zur Geschichte der Kirche und Gemeinde St. Georg mit Birgit und Klaus Hubert. Stadtarchivar Stefan Nitsche, der als Ministrant auch die heilige Messe mitgestaltete, las aus der 24-seitigen Chronik der Gemeinde und des Gotteshauses, die er zum Jubiläum neu recherchierte und erstellte.

Am Nachmittag füllte sich die Kirche zum zweiten Mal. „Mit dem Benefizkonzert zugunsten der St. Georg-Gemeinde findet das Gemeindefest einen würdigen Abschluss”, so Pfarrvikar Hartung. Mehrere Solisten sowie das Ensemble „ConCelli” und das Querflötentrio der Musik- und Kunstschule spielten unter Leitung von Iva Becheva, im Rahmen der Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen”, vor allem romantische und eher getragene Stücke aus fünf Jahrhunderten. Darunter kamen auch einige Filmmusiken wie das tolle Stück Charles Chaplins „Smile” aus seinem Klassiker „Moderne Zeiten” (1936) zu Gehör. Das fulminante Finale nach einer Stunde bildete Klaus Badelts Titelmusik zur Filmreihe „Piraten der Karibik.” Die an diesem Tag gesammelten Spenden fließen in den derzeitigen Umbau der Sakristei in eine Werktagskapelle. Dort finden auch die durch Gemeindeglied Heinz Mühl für den Ambo gestalteten Evangelisten ihren neuen Platz. Der verstorbene Holzbildhauer schuf die Figuren im Rahmen der Umgestaltung des Altarraums unter Pfarrer Helmut Gentz ab 1979. Nach dem erneuten Umgestalten 2014/2015 wurden die Holzfiguren eingelagert.