Simone Weber

Rathenow „Für alle Junggebliebenen! Die Alten sind die Jungen!”, lautete das Motto des Havelländischen Seniorensportfestes, das der Kreissportbund Havelland, gemeinsam mit dem Landkreis, der Stadt Rathenow und dem Kreisseniorenrat, am Mittwoch im Jahn-Sportpark austrug. „Mit 150 Teilnehmern zum 1. Seniorensportfest und heute 350 angemeldeten Teilnehmern aus dem gesamten Landkreis hat sich diese Veranstaltung mittlerweile zu einer guten Tradition entwickelt”, so der Landrat Roger Lewandowski zur Eröffnung.

Nicht nur um Zeiten und Weiten ging es am Mittwoch. Vielmehr hatte sich die Stadt Rathenow um den Titel „Sportlichste Stadt 2018 im Land Brandenburg beworben. Vom Referatsleiter für Breitensport des Landessportbundes und Nadine Haase erhielt Bürgermeister Ronald Seeger für Rathenow die Urkunde für den 3. Platz. „Unter den landesweit neun Bewerbern kam Rathenow, gemeinsam mit Falkensee und Finsterwalde unter die Top 3”, so die Breitensportreferentin beim Bildungs- und Sportministerium. „Die wundervolle Bewerbung Rathenows überzeugte uns mit ihren Inhalten.” Die 2.000 Euro Preisgeld fließen in das Projekt Freizeit- und Sportpark Rideplatz am Körgraben.

Mit der Erwärmung kamen alle Teilnehmer in Bewegung. Auch Landrat Lewandowski und Dezernent Wolfgang Gall beteiligten sich, bevor der Stationenbetrieb startete. An insgesamt 22 Stationen konnten die Havelländer Freizeitsportler ihr sportliches Geschick testen. Dazu gehörten Sportarten wie Kegeln und Boule genauso wie Kugelstoßen und Lasergewehrschießen. Aber auch sportliche Spiele wie „Pedalo” und Zieltorwandschießen wurden angeboten.

Unter den Helfern, die die einzelnen Stationen betreuten, waren auch die Schüler der 6a der Jahn-Grundschule. Beratungsangebote, wie ein Sehtraining mit Augenoptikermeisterin Anja Bergmann oder Blutdruck- und Blutzuckermessung durch das Gesundheitsamt waren auch in diesem Jahr wieder dabei. Zum Abschluss gab es für alle Freizeitsportler eine Teilnehmermedaille und für die Besten in den Sportarten, bei denen Zeiten genommen und Weiten gemessen wurden, ein T-Shirt zum Event.

Der älteste aktive Teilnehmer war mit 92 Jahren der Schönwalder Hans Buche, Mitglied der Sektion Wandern des VfV Pädagogik Falkensee-Schönwalde. Als langjährigem Unterstützer der Arbeit des Kreissportbundes dankte KSB-Vorstandsmitglied Jens Petzold der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. „Ohne die Unterstützung der Kommunen könnten unsere Mitgliedsvereine ihren Sport nicht so betreiben, wie wir es wollten”, so Christian Braune. „Sport ist wichtig für ein gesundes und somit selbstbestimmtes Älterwerden.”

Im nächsten Jahr wird das Seniorensportfest wieder im Sportpark an der B5 in Dallgow-Döberitz ausgetragen.