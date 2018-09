Bäckerei Bollig in Kremmen vor ungewisser Zukunft

Wiebke Wollek

Kremmen Der Duft von frischem Brot, Kuchen und Torten ist schon vor Jahren verflogen. Die Kremmener Filiale des Beetzer Bäckermeisters Mike Bollig steht seit etwa zwei Jahren leer. Wie der Inhaber auf Nachfrage berichtet, ist es bei der Sanierung immer wieder zu Problemen gekommen, die unter anderem den Denkmalschutz betreffen.

Die Zukunft des Kremmener Ladens ist ungewiss. Dass er dort jemals wieder einzieht, hält Mike Bollig im Moment aber für sehr unwahrscheinlich. Denn der Meister hat mit einem weiteren Problem zu kämpfen. In seinem Beruf fehlt es an Nachwuchs. „Ich kriege einfach keine Leute“, bedauert er. In seinem Hauptgeschäft in Beetz hat Bollig vier Angestellte: eine Konditorin in Vollzeit und drei Verkäuferinnen in Teilzeit. Vor etwa zehn Jahren, als die Zweigstelle in Kremmen eröffnet worden war, sah das noch ganz anders aus. „Da hatte ich sogar noch einen Laden in Lindow und außerdem einen Gesellen“, erinnert er sich. „Ich habe weitaus mehr Leute beschäftigt.“

Nun trägt sich Mike Bollig mit dem Gedanken, das Gebäude an der Ruppiner Straße zu verkaufen und auf seine dortige Filiale zu verzichten. Für viele Kremmener wäre dieser Schritt sehr bedauerlich, denn sie hoffen noch immer, dass der Laden saniert und wieder eröffnet werden kann. Diese Haltung vertritt auch die Gleichstellungsrunde der Stadt, die sich am Mittwoch zu ihrer monatlichen Beratung getroffen hat. „Die Kremmener sind sehr traurig, dass die Filiale bis jetzt noch nicht wieder geöffnet hat“, resümiert die Gleichstellungsbeauftragte Margareta Ganschow.

Auch Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) ist verärgert. Der Leerstand schade dem Bild der Stadt. Koop spricht sogar von einem Schandfleck. „Das Haus hätte schon längst wieder wesentlich schöner erstrahlen können“, findet Koop. Nach seinem Empfinden wurde Bollig durch zu rigide gesetzliche Vorgaben bei der Sanierung regelrecht ausgebremst. Auch wenn Bollig nun Kunden an die Konditorei von Karl-Dietmar Plentz verloren hat, ist er nicht missgünstig. „Plentz hat ja auch viel investiert. Außerdem kommen meine Kremmener Gäste nun auch nach Beetz, sofern sie mobil sind. Aber gerade für Ältere ist das natürlich blöd“, erklärt Mike Bollig. Er würde sich wünschen, dass Berufe im Handwerk für junge Menschen wieder attraktiver werden. (wol)