Voigt-Abwahl erneut auf Tagesordnung

Siegmar Trenkler

Walsleben (MOZ) Die in der vergangenen Woche ausgefallene Sitzung des Temnitzer Amtsausschusses wird am kommenden Mittwoch, 12. September, nachgeholt. Dort steht dann auch noch einmal die Abwahl des bisherigen Vorsitzenden des Gremiums, Thomas Voigt, auf der Tagesordnung. Sechs der zehn Mitglieder des Ausschusses haben den Antrag unterschrieben. Dementsprechend sind sich die Gegner von Voigt auch sicher, mit ihrem Anliegen durchzukommen. Denn für die Abwahl ist eine einfache Mehrheit notwendig.

In der Vergangenheit ist die Abwahl Voigts bereits mehrfach gescheitert. Bei einem ersten Versuch endete die Abstimmung in einer Patt-Situation mit fünf Ja- und fünf Nein-Stimmen. Mit dem Rücktritt des Walslebener Ausschussmitglieds Dirk Born und seinem Nachrücker Wolfgang Becker änderte sich die Mehrheit im Gremium. Ein zweiter Anlauf scheiterte aber, weil Voigt das Thema nicht auf die Tagesordnung setzen lassen wollte. Der dritte Anlauf am 29. August wiederum fiel aus, weil die Kommunalaufsicht wenige Stunden vor dem Beginn der Sitzung gewarnt hatte, dass nach einem Mangel bei der Bekanntmachung die gefassten Beschlüsse eventuell keinen Bestand haben würden. Auslöser für die Warnung der Kommunalaufsicht waren mehrere Hinweise. Teilweise waren diese anonym eingereicht worden.

Mit der nächsten Sitzung gibt es somit nun den vierten Versuch, Voigt den Vorsitz des Gremiums wegzunehmen. Begründet wird die gewünschte Abwahl unter anderem mit einem „zerstörten Vertrauensverhältnis“. Derweil gibt es in der Bevölkerung keineswegs nur Zustimmung für das Vorgehen. Das machten mehrere Bürger am Tag der ausgefallenen Sitzung vor den verschlossenen Türen des Walslebener Dorfgemeinschaftshauses deutlich. Sie warfen den Initiatoren vor, einen Machtkampf auszufechten, statt sich auf ihre Aufgaben als gewählte Volksvertreter zu konzentrieren.

Verbunden mit der Abwahl soll auch der Nachfolger oder die Nachfolgerin für das Amt gewählt werden. Zu vermuten ist, dass sich die sechs Voigt-Gegner bereits auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt haben und diesem mit ihrer Mehrheit den Vorsitz des Amtsausschusses übertragen werden.

Die Sitzung findet im Dorfgemeinschaftshaus in Walsleben statt. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Änderung der Satzung für die Kitagebühren im Amt Temnitz.