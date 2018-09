Kind findet Schusswaffe

MOZ

Garzau (MOZ) In der Straße Alte Mühle wurde am Mittwoch ein Junge auf eine an einem Fließ abgelegte Kulturtasche aufmerksam. Beim Öffnen der Tasche entdeckte er dann einen Schreckschussrevolver, in dem sich allerdings keine Munition befand. Hinzugerufene Polizisten stellten die Tasche samt Inhalt sicher und suchten die Umgebung nach weiteren gefährlichen Gegenständen ab, wurden jedoch nicht fündig. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland haben die Ermittlungen aufgenommen.